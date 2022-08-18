本报记者 周姝芸

刘芷绮（右二）与同学们一起参加端午节期间由克罗地亚的孔子学院组织举办的龙舟赛。

庄典（左一）和她的同学。

在众多留学目的地中，位于欧洲巴尔干半岛的克罗地亚是个相对小众的选择。在克罗地亚留学是什么体验？近日，本报记者采访了3名在克罗地亚学习的中国留学生，走近他们的留学生活。

巴尔干半岛上的明珠

“有不少人问我，为什么学习看似‘冷门’的克罗地亚语？这要从我对克罗地亚的了解说起。”庄典是北京外国语大学克罗地亚语专业的学生，不久前她以交换生的身份前往克罗地亚萨格勒布大学学习。庄典说：“克罗地亚是巴尔干半岛上的一颗明珠，这个国家有着丰富的历史文化、美丽的自然景色，我希望通过语言学习更加了解这里的文化、历史以及社会情况。不仅如此，克罗地亚也是中国‘一带一路’倡议的沿线国家，与中国拥有较为广泛的合作，我希望学好专业，为今后推动中克友好交流尽一分力。”

和庄典一样，就读于克罗地亚萨格勒布经济管理学院的李卓然也是一名来自中国的交换生。谈到赴克罗地亚学习的原因，李卓然说，学校优质的教学资源是吸引他的亮点。“萨格勒布经济管理学院是全球排名靠前的商学院，这里提供前沿的课程，还有和企业联系紧密的实践机会，我认为来此学习可以丰富个人履历。”

李卓然说，来克罗地亚之前，他了解到这里旅游业较为发达，风景如画。“克罗地亚岛屿众多，海滨城市如里耶卡、奥帕提亚等气候宜人，蔚蓝的海水清澈明净，红瓦房顶的建筑别有韵味，我期待有机会饱览这里的秀丽风光。”

“克罗地亚有着蜿蜒曲折的海岸线和悠久的历史，我和家人在选择留学地时被这里吸引。”刘芷绮是萨格勒布大学一名硕士生，高中毕业后便来到克罗地亚。她说：“我参加了国家留学基金委员会公派赴巴尔干半岛国家留学的项目。当时我和家人做了不少功课，了解过不同国家，克罗地亚的自然、人文环境让我颇为向往，结合家人的建议我选择了来到这里，开启自己的留学之旅。”

校园里的特别体验

在克罗地亚上课是什么体验？庄典说，令她感受最深的是学习环境的国际化和多元化。

“我在萨格勒布大学的哲学院上课，班里有13名同学，分别来自美国、法国、阿根廷等不同国家。课堂上，教授们注重观点表达，鼓励每位同学发言，因此我常常能感受到不同国家文化背景下观点的碰撞。”庄典说，同学们会讲述一些本国的风俗、传统文化、时事新闻等，这些都让她受益匪浅。

互动频繁的课堂也提升了庄典的口语能力。她说，教授们对学生的口语交流较为看重，还通过生动的教学方法帮助大家表达。“有一次，老师为了训练学生的口语，组织了一场模拟面试，要求每位同学在‘面试’中进行自我介绍，其他同学扮演‘面试官’，各向这名同学提出一个问题，由‘被面试者’临场发挥回答。我认为这样的训练难度不小，能够有效锻炼我的语言表达能力。”

在李卓然看来，学校课堂让他收获颇丰。“我所在的学院师资力量雄厚，不少教授是特别聘请的校外企业高管、政府部门工作者，他们在课上不仅传授理论知识，也从自身工作经历中挖掘案例同学生讨论，我能收获很多前沿信息。除此之外，教授们还会给学生带来校外实习机会。”

值得一提的是，作为班级唯一的中国学生，李卓然也成了让大家更多了解中国的一个民间“小使者”。“由于中国在国际经济中扮演着重要角色，所以教授和我的同学都对中国的经济发展很感兴趣。当需要学生做课题展示时，教授们总是鼓励我多向大家展示中国在相关方面的成果，由此引发同学间的深入讨论，共同学习。”

文化活动丰富多彩

除了上课，学子们也积极地参加校外活动，使自己的生活充实有趣。庄典说，她的班级组织过不少课外活动，“我和其他国家同学一起参加了当地的新书签售会、观看画展和舞台剧等，这些活动不仅让我和其他同学尽快熟悉起来，也帮助我们更多地了解克罗地亚的文化，融入当地生活。”

“来之前，我就对克罗地亚的足球文化有所耳闻，亲身体验后我收获了新的认知。”李卓然说，“在这里去现场看球赛就像吃饭一样平常。我记得有一次去看比赛时，现场人声鼎沸，特别难忘。球迷们激情四射，有专业、系统的应援规则，在球场外还有当地警方维持秩序。”

在克罗地亚，李卓然还结识了一些学习中文的本地人。“他们对中国文化很有兴趣，经常向我提问。”李卓然说，“不久前，我和一名学习汉语的本地朋友吃饭，他好奇地问我‘饺子’和‘烧卖’有什么区别。当我告诉他，两者在外表和烹饪方式上的不同之处时，他觉得很有意思。”

刘芷绮来克罗地亚已经6年，她在这里参加了不少与中国文化相关的活动。“中国驻克罗地亚大使馆每年中秋节、春节都会举办活动，留学生、当地华侨华人等都可以前去参加，一同庆祝中国节日。”

令刘芷绮印象最为深刻的，是每年在当地举办的端午节龙舟赛。“龙舟赛由克罗地亚的孔子学院组织举办，地点在萨格勒布雅伦湖，克罗地亚汉语学习者、华侨华人、中国留学生等组队报名，最先到达终点的参赛队为胜者。”刘芷绮说，她已经参加了5届比赛，在今年的比赛中，她所在的参赛队伍拿到了第二名，收获了定制奖牌。“我认为这项活动很有意义，大家既能感受到团体运动的乐趣，又能学习中国文化知识，这项活动在克罗地亚汉语学习者中非常受欢迎。”

(责编：郝孟佳、李依环)