段 炼文/图

圣费尔明节期间的潘普洛纳城街道。

加的斯海边的美食。

作者自制的西班牙海鲜饭。

品美食

又到了西班牙一年中最热的时候。夏季炎热干燥少雨的地中海气候，着实让许多人望而却步，但这夏日的似火骄阳就像是给伊比利亚半岛注入了能量一般，把原本就热情奔放的西班牙人点得更“燃”，在这五彩斑斓的季节里，让一个个有趣的灵魂绚烂绽放。

一过5月，西班牙就开始为炎热的夏季做起了准备。步行在马德里太阳门广场附近的老街区，你会发现工人们正架着梯子、穿梭于楼与楼之间布置人工“阴凉”，一块块五颜六色的巨型三角遮阳天幕拼织在一起，让老城区的街道更加多姿多彩。在西班牙南部一些城市，还会铺设和检修遍布街头巷尾的喷雾花洒——这是伊比利亚半岛的夏日降温神器，高温干燥少雨的气候，让朴实智慧的劳动者想到了人工花洒毛毛雨的好办法。

试想一下，步行在40℃高温的街头时，大汗淋漓的你身边突然袭来一丝清凉，那得是多么的舒爽！

身处南欧的西班牙有着异常充分的光照，也使得这里果蔬物产丰富。橙子、西红柿、西瓜、哈密瓜、樱桃、葡萄……一个个、一串串、一颗颗纷纷登场。作为欧盟第一大果蔬输出国，这里约有47%的果蔬产品销往国外，西班牙农产品的收获时刻影响着西欧北欧家庭主妇的餐桌变化。

“超长待机”的白昼，也让西班牙人养成了14点吃午饭、21点吃晚饭的作息习惯。清晨，在一片刚烤过的本土高筋小麦制作的面包上，铺一层现打的新鲜西红柿碎、滴上当年的冷萃初榨橄榄油，再配一杯现榨橙汁和一杯咖啡，这便是唤醒夏日慵懒的最佳选择。清新健康的地中海早餐，足以让我们在炎炎夏日有一个快乐好心情。

面对高温苦夏，正可谓是“口无味、食欲退”。别担心，一道由西红柿、青椒以及没吃完的隔夜面包打碎、混以橄榄油和少量蒜泥的西班牙冷汤一定能够打开你的味蕾。再或者，一盘地道的铁板小章鱼或是炸得酥酥脆脆的小银鱼，它们都是夏日精选，佐以柠檬汁，用清新的果香和天然的酸味来激起夏日的激情。

此时，一定要饮上一口西班牙雪莉酒——莎士比亚笔下“装在瓶子里的西班牙阳光”。用冰镇好的杯子，倒一杯温度控制在7℃-9℃的葡萄精华，甘甜爽口，仿佛大自然的至臻至纯都在舌尖。还有，一道由大米、兔肉、鸡肉、虾、蛤蜊、豆角、青椒等组成的传统海鲜饭也不可或缺，正可谓色香味俱全。不仅在营养上保证人体所需，更是驱退了舌头“夏打盹”的倦意，从此让苦夏不苦，吃饭也有了力气。

“每个留学生都在留学的日子里练就了一身好厨艺”，这话不假。

赏节日

随着气温的不断升高，西班牙也跟着逐渐热闹了起来。各种节日不断，人们也开始安排假期，享受这激情仲夏。

夏至，一年中北半球黑夜最短的夜晚。从这一天开始，北起巴塞罗那南至阿利坎特的整个西班牙地中海沿岸，都开始了对夏日的礼赞。圣胡安仲夏节开始了，晚上9点，当太阳的余晖还未褪去，人们便三三两两开始走向海边，带着帐篷、烧烤、饮料……因为他们知道，今日注定无眠。欣赏完夏至时分的落日，一团团的篝火在海滩点起，人们在沙滩上围坐，在彻夜燃烧的篝火旁庆祝夏日的到来。

按照传统，人们会踏浪许愿、将旧物都扔进火堆里烧掉，以跳篝火等形式来接收新一年的能量并祈求好运。临近午夜时分，烟花点亮了整个夜空，倒映在海水里更是五彩斑斓。在这个不眠之夜里，人们与亲友相聚，一起仰望天空，欢歌笑语，期待日出。

当新的一天第一缕阳光洒进潘普洛纳城时，一项惊心动魄、惊险刺激的活动也即将开始。人们穿着纯白衣衫，戴着象征圣费尔明的红色围巾和红腰带，期待着8点时老者点响的炮仗。此刻的街头，摩肩接踵，来看奔牛的游客和准备同牛一起奔跑的勇士在一条820米长的通向斗牛场的青石老街上都做好了准备，这是一场对胆识、体力和意志的考验！7月的圣费尔明节，因海明威笔下的“奔牛节”而为天下熟知。来自世界各地的游客，会在这一周涌入这只有20余万人的小城，起源于12世纪纪念城市创建者的严肃节日，在市民的一致同意下从10月搬到了夏季。在此期间，除了奔牛外，音乐会、杂耍、烟火、欢庆游行以及传统竞技比赛也都样样不落。每年7月6日的中午12点，数以千计的游人在市政大厅前的广场上等待，将手中拿着的鲜红的圣费尔明围巾举过头顶。随着市长从市政大厅的阳台上点燃一只冲天炮，圣费尔明节便正式开始了！人们迅速将手中的围巾系在脖子上，广场会升起数个巨大的气球，全城都会开启香槟并互相喷洒庆祝这将持续204个小时的狂欢。之后，近10天的狂欢落下帷幕，圣费尔明节又会将接力棒再次传递，马德里瓦列卡斯区的“海战”泼水节便悄然而至，瓦伦西亚布尼奥尔小镇的“番茄大战”也将到来，以庆祝夏日丰收……

仲夏的西班牙是绚丽多彩的，也成为许多留学生了解当地文化的契机。一个个难忘的夏天，也成了我们留学生活中难忘的记忆。

（作者系西班牙卡米亚斯主教大学法学博士）

(责编：郝孟佳、李依环)