人民网北京8月17日电 随着暑期接近尾声，各地陆续公布秋季学期开学返校安排。记者了解到，受近期疫情、高温天气等因素影响，海南、吉林、广东、陕西等多地高校明确新学期延期开学。人民网教育频道对部分高校最新开学时间进行了梳理，供同学们参考。

西安交通大学：学校原定新生报到时间推迟，具体时间将根据疫情发展形势确定。新生可及时关注学校招生办官网、招生办官微。

西北农林科技大学：鉴于目前疫情防控形势严峻复杂，学校研究决定，推迟2022级本科新生入学报到时间，具体报到时间另行通知。

大连医科大学：鉴于目前全国疫情多点突发，学校研究决定推迟新生报到日期，具体时间和教学安排另行通知。

海南师范大学：根据学校安排，2022-2023学年秋季学期老生(含研究生)到校报到时间调整为9月5日-6日。2022级新生(含研究生)到校报到时间调整为9月12日。8月29日起，全校实行线上教学。

海南大学：为保障师生的健康安全，结合海南疫情防控的基本要求，在读学生返校注册时间暂定调整为9月3日。8月22日正常开课，实施线上教学。新生开学报到时间调整为9月16日-17日。

海南医学院：在读学生（本专科生、研究生）返校注册时间调整为9月3日；8月22日开始实施线上教学。新生（本专科生及订单定向学生、研究生）入校报到时间调整为9月4日，进校后开展入学教育一周，9月13日正式上课，所有职工仍按原计划及时返校。

广州涉外经济职业技术学院：2022 级高职新生报到时间调整为9月11日；2020、2021 级学生开学返校时间调整为9月3日-4日，5日正式上课；教职员工返校时间不变。有中高风险地区旅居史的学生暂缓返校、报到。

广州华南商贸职业学院：教职工返校时间由8月8日调整至8月18日。老生返校报到时间由8月13-14日调整至8月23-24日。2022级新生开学报到时间不变。

（郝孟佳、李依环、实习生郑晓娟）

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