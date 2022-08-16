原标题：香港科技大学（广州）将于9月开学

8月15日，广州市人民政府新闻办公室召开香港科技大学（广州）专题新闻发布会，介绍香港科技大学（广州）的相关情况。发布会上宣布，香港科技大学（广州）将于今年9月1日正式开学。

香港科技大学（广州）校长倪明选表示，学校将采用“枢纽”和“学域”的学术架构，设置功能枢纽、信息枢纽、系统枢纽、社会枢纽四大枢纽，取代传统学科学术架构的“学院”和“学系”，推动学科交叉融合，同时大力发展新兴学科和前沿学科。

倪明选介绍，今年，香港科技大学（广州）将开设包括（功能枢纽）先进材料、地球与海洋大气科学、微电子、可持续能源与环境，（信息枢纽）人工智能等在内的15个硕博士专业。今年7月21日，学校2023—2024秋季入学的申请已经启动，采用滚动式录取的方式招生，招生地区包括广东、河南、山东、四川4个中国内地省份，以及面向中国港澳台地区。

广州市教育局党组书记、局长陈爽说，广州将在重点学科建设、科研项目立项、科研经费支持、人才引进等方面给予重点支持，并给予学校在人员聘用、学科设置、教学管理等方面更加充分的办学自主权。同时，将积极为香港科技大学（广州）争取更大更灵活的招生自主权，特别是争取面向港澳学生的多种类型自主招生政策，吸引更多港澳青年在大湾区就学。

广州市政府副秘书长马曙介绍，学校建设工程分为两期，一期用地面积约716亩，总建筑面积约63.6万平方米。目前校园一期工程已完成，将在下个月迎来首批师生。广州将全力推动二期校园建设工作，对学校的后续办学经费也将积极予以财政支持。

据了解，香港科技大学（广州）是《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布以来获批的首个具有独立法人资格的内地与香港合作办学机构，是《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》出台后落成的首个重大项目，同时也是广州第一所合作办学机构，以及广州南沙区内的首所高校。（记者吴春燕、王忠耀）

(责编：郝孟佳、李依环)