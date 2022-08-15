人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

村里来了“医生书记”

2022年08月15日10:21 | 来源：新华网
小字号

原标题：新华全媒+丨村里来了“医生书记” 小山村也有“大医院”

8月11日，在重庆市巫溪县田坝镇双箭村，驻村第一书记廖正步（左）和驻村队员在村内走访。

地处秦巴山区深处的重庆市巫溪县，是重庆最后一批脱贫摘帽的区县。2021年5月，重庆医科大学附属第一医院副主任医师廖正步和蒋在强、代涛、黄燕、黄世峰四位同事一起，被选派到巫溪县担任驻村第一书记。

在驻村工作中，“医生书记”廖正步和同事经常带着医药箱走村入户，在察民情、听民意的同时兼任起了乡村医生。

为了满足当地村民看病需求、提高当地卫生院的医疗水平，同驻田坝镇的廖正步和蒋在强定期在镇卫生院和当地医生一起坐诊。同时，廖正步和同事还商量制定了下乡医疗帮扶计划，组建“义诊团”，在大山深处办起一所“流动医院”，每月不定时开展义诊活动，提升当地群众的健康水平。截至目前，“义诊团”已经先后到巫溪县多个乡镇开展大型义诊活动，受益群众4000余人。

通过下村走访和平时义诊，针对当地地域特色和发病规律，廖正步和同事一起组织编写了《巫溪县慢性病管理指南》，指导当地乡镇卫生院进一步做好慢性病管理，并推动慢性病管理走向规范化和常态化，助力乡村振兴。

新华社记者 黄伟 摄

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】
(责编：李依环、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部