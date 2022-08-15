原标题：新华全媒+丨村里来了“医生书记” 小山村也有“大医院”

8月11日，在重庆市巫溪县田坝镇双箭村，驻村第一书记廖正步（左）和驻村队员在村内走访。

地处秦巴山区深处的重庆市巫溪县，是重庆最后一批脱贫摘帽的区县。2021年5月，重庆医科大学附属第一医院副主任医师廖正步和蒋在强、代涛、黄燕、黄世峰四位同事一起，被选派到巫溪县担任驻村第一书记。

在驻村工作中，“医生书记”廖正步和同事经常带着医药箱走村入户，在察民情、听民意的同时兼任起了乡村医生。

为了满足当地村民看病需求、提高当地卫生院的医疗水平，同驻田坝镇的廖正步和蒋在强定期在镇卫生院和当地医生一起坐诊。同时，廖正步和同事还商量制定了下乡医疗帮扶计划，组建“义诊团”，在大山深处办起一所“流动医院”，每月不定时开展义诊活动，提升当地群众的健康水平。截至目前，“义诊团”已经先后到巫溪县多个乡镇开展大型义诊活动，受益群众4000余人。

通过下村走访和平时义诊，针对当地地域特色和发病规律，廖正步和同事一起组织编写了《巫溪县慢性病管理指南》，指导当地乡镇卫生院进一步做好慢性病管理，并推动慢性病管理走向规范化和常态化，助力乡村振兴。

新华社记者 黄伟 摄

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