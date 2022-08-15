原标题：云义诊解决边疆群众看病难

近日，“国家血液系统疾病临床医学研究中心云义诊”项目在新疆克州正式启动。该项目是以帮扶偏远及基层地区规范化诊疗应用而发起的公益义诊活动。

中华医学会血液学分会主任委员吴德沛教授介绍，以白血病为代表的恶性血液肿瘤等血液疾病严重危害人民健康，其中白血病在35岁以下肿瘤人群中发病率和死亡率均位于第一位。尽管我国血液病研究进步显著，但总体上与国际先进水平仍存在一定差距，尤其是西部地区与东部沿海发达地区存在较大差距。

在对口援疆、帮扶偏远地区的党中央重大部署下，为弥合大城市与基层、偏远地区发展极不均衡的差异，方便异地就医患者，云义诊项目以当地医院的科室或医生为单位，成立云义诊网络，本项目自2022年7月至2023年2月持续开展，每月1~3次，定期开展规范化云义诊活动。

云义诊坐诊专家分享血液病相关的规范化诊疗课程，当地云义诊协诊医生报告病例情况，对患者实施“国家中心专家—省级专家—当地专家”的多对一诊疗服务。项目为广大基层医疗机构的医务人员，提供血液学继续医学教育和规范化诊疗应用指导，推动血液病的早期发现、诊断与规范治疗；通过实时连线各基层医疗机构的医生及患者，为患者提供当地医生陪同下的在线诊疗服务。

江苏“组团式”医疗援疆队队长、新疆克州人民医院宋宁宏院长表示，此项目不仅将优质的医疗资源服务到最后一公里，更是按照江苏省委省政府提出的援疆工作坚持“输血”与“造血”、当前与长远相结合的要求，能够有效解决基层血液科医生知识水平欠佳、诊疗欠规范等问题，进一步解决了当地群众就近就医的难题，为提高我国恶性血液肿瘤整体救治水平作出贡献。

2017年7月，阮长耿院士工作站正式成立。2020年5月，在原有的由阮长耿院士带领的人才工作站基础上，完成克州人民医院人才工作站的组建，并增加了王学浩院士、沈洪兵院士、顾晓松院士人才工作站。2021年，落实“以院包科”模式，重点打造建设血液科、康复科、泌尿外科、心胸外科等16个专科，明确克州人民医院重点学科建设目标，针对性地对涉及的各类问题按紧急、重要程度排序，共同拟定学科建设目标和帮扶计划。

通过与苏州大学附属第一医院、阮长耿院士人才工作站沟通，必要时还可把患者转往苏州大学附属第一医院血液学科基地治疗，尤其是急慢性白血病、多发性骨髓瘤、骨髓增生异常综合征、重症及难治性ITP等患者。2021年克州人民医院已派1人到苏州大学第一附属医院血液科进修学习，同时邀请苏大附一院来克送学，传播血液病学科新知识、新理论、新技术、新方法。

2021年在全国抗击新冠肺炎疫情期间，阮长耿院士工作站通过远程会诊、远程教学、远程指导等方式助力克州人民医院血液科的发展。新疆克州人民医院血液科基层医生若平时临床工作中遇见不明原因的凝血功能异常的患者，随时可通过远程会诊来解决疑难问题。克州人民医院血液科收治患者400余人次，经过远程会诊，克州人民医院成功诊断了本地区第一例巨大血小板综合征；并通过在线诊疗等网络手段对20多例患者进行疑难病例讨论。

克州人民医院先后推动阮长耿院士工作站助力培养高层次人才，依托援疆省市优质医疗资源，通过远程教学、现场培训等方式，开设博习云大讲堂，为克州人民医院职工传递先进的知识和医疗技术，不断提升医务人员医疗水平和综合能力，减轻患者费用负担、减少奔波，让克州的广大百姓足不出户享受江苏优质的医疗资源。（苏雁、顾佳丽）

(责编：李依环、孙竞)