赵婀娜

高考录取结束，考生陆续收到录取通知书，即将步入大学校园，开启新的人生阶段。回望院校选择、志愿填报的过程，很多考生深切地体会到热爱的美好、梦想的可贵、责任的力量。

习近平总书记这样寄语广大青年：“时间之河川流不息，每一代青年都有自己的际遇和机缘，都要在自己所处的时代条件下谋划人生、创造历史。青年是标志时代的最灵敏的晴雨表，时代的责任赋予青年，时代的光荣属于青年。”“广大青年应该在奋斗中释放青春激情、追逐青春理想，以青春之我、奋斗之我，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦。”

面临志愿选择，热爱弥足珍贵。2020年，湖南高分考生钟芳蓉选择北京大学考古文博学院，致力于做考古研究。在一些人眼中选择了“冷门”专业的她，不仅受到了“敦煌女儿”樊锦诗的鼓励，得到了多家文物考古研究院所的祝福和珍贵资料，还在“中国考古大会”上担任考古推广团成员，透物见史，带领全国观众一道感受考古学的魅力。钟芳蓉的故事充分说明，专业本无“冷”“热”，唯热爱，方笃定。“志之所趋，无远弗届，穷山距海，不能限也。”热爱与坚持，才是青春最热烈的注脚。

“立志而圣则圣矣，立志而贤则贤矣。”志愿填报，也是人生方向的选择。对于广大青年学子而言，着眼未来，只有把自己的小我融入祖国的大我、人民的大我之中，与时代同步伐、与人民共命运，才能更好实现人生价值、升华人生境界。清华大学2022届毕业生岳思妤的研究方向是青藏高原南部的气候变化，求学期间，她两次参加青藏科考，前往喜马拉雅山区布设观测站点，采集气象数据，通过艰苦的科学研究，显著减小喜马拉雅山区降水模拟的湿偏差，有望为当地气候灾害预防和区域水资源预测提供科学依据。岳思妤的经历不仅是清华学子脚踏实地、勇于探索的具体缩影，也充分说明，志愿选择，应心系国家需要，始于热爱，忠于责任。

当然，为了帮助青年学子在志愿选择之时，更从容、更坚毅，还需辅之以更多人的努力。家长和老师要给予更多的尊重和鼓励，尊重青年人的好奇心，呵护青年人的想象力与创造力；给予更多的支持和引导，让广大青年保有追求梦想、不懈努力的恒心与勇气。广大高校应坚持内涵式高质量发展，更注重资源配置模式的改革优化，更强调特色与优势发展，通过更高质量、更具特色的学科建设与专业设置，为青年学生提供更广阔的成长与选择空间。此外，社会还需进一步营造理性、健康的成才观，只有全社会共同营造尊重个性选择、支持理性选择的文化环境，才能鼓励更多青年人尽早了解自己、明确目标，并在志愿选择时勇敢追梦、坚持不懈。

因热爱而选择，因责任而坚守。相信一个个炽热鲜活的选择，将成就一道道大学校园内的美丽风景，并汇聚为一股洪流，成就青春梦想，推动国家发展进步。

《 人民日报 》（ 2022年08月14日 05 版）

(责编：杨光宇、白宇)