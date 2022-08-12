原标题：“爸爸，我考上了！”

8月9日，陶佳煜在萍乡市上栗县消防救援大队陈列馆陶杰烈士纪念展区前缅怀父亲。

“佳煜考上了！”近日，一份录取通知书让江西省萍乡市消防救援支队洋溢着喜庆的气氛。

2008年，陶佳煜的父亲陶杰因救火而牺牲。那时，年仅4岁的陶佳煜并不知道牺牲的意思。她说，每次看相片，摸着照片中父亲的脸，就感觉父亲仿佛就在身边。

虽然成长过程失去了父亲的陪伴，陶佳煜却获得了一群“消防员爸爸”的关心呵护：她去北京参加中国消防救援学院面试体检，是“消防员爸爸”全程陪在身边；逢年过节，“消防员爸爸”总会来家里看望她；高中学校离家较远，“消防员爸爸”就帮母女俩就近找了个公寓……今年7月，陶佳煜迎来18岁生日，萍乡市消防救援支队专程为陶佳煜举行了成人礼。

多年来，在“消防员爸爸”们潜移默化的影响下，陶佳煜对消防员的工作充满了崇敬和向往，她决心接力父亲的消防事业，在今年的高考中选择报考了中国消防救援学院。

8月8日，陶佳煜如愿拿到了中国消防救援学院的录取通知书。她在日记里写道：“爸爸，我考上了，我会努力成为一名合格的消防员，您没有走完的路，我会继续走下去！”

新华社记者 彭昭之 摄

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