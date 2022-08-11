原标题：河南省南阳理工学院赴疆见闻：直播教学助乡村发展

近日，河南省南阳理工学院智能制造学院师生奔赴千里，从中原大地来到新疆首府乌鲁木齐市、乌苏市等地开展了暑期“三下乡”社会实践活动。他们走进村落、走进校园、走近农户、登上直播课堂，为小学生们分享知识；为从业人员讲解线上平台操作流程等系列活动。

图为河南省南阳理工学院智能制造学院实践团队队员，创作墙绘建设美丽乡村

在一个多月的时间里，该学院师生发挥专业所长和大学生特长优势。先后在乌苏市西大沟镇将军沟村以乡村振兴、清廉村居为主题，把乡村美化与艺术相结合，墙绘了26幅乡村图景。同时在铁炉沟村第一小学开展民族乐器特色教学等环节，让小学生们感受了传统文化之美。

该学院师生在前期调研期间了解到，当地不少从业人员迫切有意愿学习直播电商。于是，直播组围绕账号搭建、个人IP打造、直播“声台形表”、直播间搭建创意布置、海报制作、直播平台等操作流程，进行了一一讲解，并对学员的直播实操演练给与点评。许多学员为这样的暑期实践活动给与点赞。

图为河南省南阳理工学院智能制造学院实践团队直播组学生进行教学示范。

实践团队指导老师徐庆栖介绍，通过对直播技能的培训，村民以后可通过电商平台为销售农产品做准备，打开农产品的销售市场，助力乡村发展。

大学生暑期实践活动是提升学生的实践意识、实践能力、着力反哺农村发展的一项具有意义的活动。该学员师生自7月上旬抵达以来，开展了“问卷调研、实地走访、生态共赴、乡情共系、民族共通”系列活动。同时，该实践团队也被推荐为2022年河南省大中专学生暑期“三下乡”社会实践活动全国重点团队。（徐庆栖 郭晨辉 汪伟正）

(责编：郝孟佳、熊旭)