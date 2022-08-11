新华社北京8月11日电 记者11日从教育部获悉，为巩固义务教育阶段学科类校外培训治理成果，切实维护人民群众合法权益，教育部部署开展了持续三个月的“回头看”工作，现已顺利完成。各地累计排查培训机构17.2万个（含已关停的机构复查及非学科类机构涉嫌开展学科类培训排查）、培训材料24.3万份、从业人员40.5万人。

据了解，各地围绕机构压减、“营转非”、培训收费、学科类隐形变异、培训材料和人员管理、监管信息化、风险防范七个方面进行全面排查整改，排查中发现问题机构4614个，目前整改完成率达100%。其中，在培训收费监管方面，累计排查发现未执行政府指导价的机构206个，超政府指导价收费82万元，已全部完成整改并全额退回超收培训费。在隐形变异治理方面，累计排查发现违规开展学科类培训的机构3598个，“一对一”等个人违规开展培训1572人次（涉及中小学在职教师15人），已全部完成整改或处理。

教育部表示将进一步完善校外培训监管长效机制。紧盯寒暑假等关键节点，压紧压实责任链条，持续保持高压态势，坚决防止违法违规培训出现反弹。

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