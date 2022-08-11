人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

全国义务教育阶段校外培训治理“回头看”累计排查培训机构17.2万个

2022年08月11日15:42 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京8月11日电 记者11日从教育部获悉，为巩固义务教育阶段学科类校外培训治理成果，切实维护人民群众合法权益，教育部部署开展了持续三个月的“回头看”工作，现已顺利完成。各地累计排查培训机构17.2万个（含已关停的机构复查及非学科类机构涉嫌开展学科类培训排查）、培训材料24.3万份、从业人员40.5万人。

　　据了解，各地围绕机构压减、“营转非”、培训收费、学科类隐形变异、培训材料和人员管理、监管信息化、风险防范七个方面进行全面排查整改，排查中发现问题机构4614个，目前整改完成率达100%。其中，在培训收费监管方面，累计排查发现未执行政府指导价的机构206个，超政府指导价收费82万元，已全部完成整改并全额退回超收培训费。在隐形变异治理方面，累计排查发现违规开展学科类培训的机构3598个，“一对一”等个人违规开展培训1572人次（涉及中小学在职教师15人），已全部完成整改或处理。

　　教育部表示将进一步完善校外培训监管长效机制。紧盯寒暑假等关键节点，压紧压实责任链条，持续保持高压态势，坚决防止违法违规培训出现反弹。

(责编：胡永秋、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部