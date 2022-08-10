薛钧君

原标题：让阅读成为一种生活方式

炎炎夏日，图书馆、书屋、书店成为很多人的避暑胜地，更成为他们的精神充电圣地。从城市到乡村，从校园到公园，从商场到街道，阅读越来越成为一道亮丽的风景线。

近日，“全国文化中心建设2021年度十件大事”在首届北京文化论坛上发布，“书香京城”建设入选其中。据介绍，2021年，北京市大力加强“书香京城”建设，全市实体书店超过2000家，万人拥有实体书店0.93家，居全国首位。居民综合阅读率领跑全国，举办各类阅读活动3万余场，覆盖人群2000万人次。

“书香京城”建设是北京市推动全民阅读、提高国民素质、丰富人民精神世界、增强人民精神力量的重要举措，也是“书香中国”建设的重要组成部分。仅从近期的系列活动即可感受到北京市的书香四溢。从4月份首届全民阅读大会启动后，“书香中国·北京阅读季”“点亮读书灯”等活动引领阅读风尚，培育阅读新风，通过“阅北京”“读中国”“向未来”等篇章，为广大读者推荐新书、好书，提供全新的文化阅读体验和交流平台，更好地满足读者精神文化需求。而从7月开始，线上直播的“献礼二十大特别活动”“书香诗歌节”“暑期国学季”，线下开展的“暑期畅读世界名著”图书展和“茅盾文学奖”作品图书展、“童话季主题活动”“传统文化读书会”等陆续展开。

“读书破万卷，下笔如有神”“饭可以一日不吃，觉可以一日不睡，书不可以一日不读”“书籍是人类进步的阶梯”“你无法到达的地方，文字载你过去，你无法经历的人生，书籍带你相遇”，这是前人智慧的结晶，是对阅读益处的凝练。阅读是人类获取知识、启智增慧、培养道德的重要途径，可以让人得到思想启发，树立崇高理想，涵养浩然之气。中华民族自古提倡阅读，讲究格物致知、诚意正心，传承中华民族生生不息的精神，塑造中国人民自信自强的品格。广大党员、干部带头读书学习，可以修身养志，增长才干；孩子们养成阅读习惯，可以快乐阅读，健康成长；全社会都参与到阅读中来，将会形成爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围。

曾经有很长一段时间，不少人频繁发问“为什么读书的人变少了”。有人将原因归于互联网的发展、手机等电子产品的普及、各类娱乐节目的泛滥；有人则直指生活节奏的加快、焦虑情绪的增长、闲余时间的匮乏；有人认为自己的时间被眼花缭乱的事物偷走了。的确，互联网时代，直播、短视频等各类新事物层出不穷，人们的注意力有所分散，各种沉迷问题也越发常见，传统的阅读习惯和阅读方式受到了重重挑战。尽管如此，“开卷有益”永不过时，阅读仍是互联网时代的社会风尚，而且这种风尚在经历了直播、短视频等冲击之后更显珍贵。如今，爱读书、读好书、善读书的氛围越来越浓，这得益于诸多因素。

爱读书、读好书、善读书的氛围越来越浓，得益于国家由上而下的重视和引导。党的十八大以来，“全民阅读”多次出现在政府工作报告、国家规划纲要中，中宣部出台《关于促进全民阅读工作的意见》，对全民阅读工作提出具体要求与目标，为“书香中国”建设保驾护航。在党和国家的高度重视下，社会各界的积极性被充分调动。仅“书香中国”建设这一项品牌活动，每年推出阅读活动就达到3000多场，活动引导人民群众提升阅读兴趣、养成阅读习惯、提高阅读能力，不断增强思想道德素质和科学文化素质，受到广泛欢迎和喜爱。

爱读书、读好书、善读书的氛围越来越浓，得益于文学艺术等领域精品图书的涌现。以最受读者欢迎的文学艺术类图书为例，近年来，《人世间》《装台》等一大批精品力作不仅充实了广大读者的书架，更是成为图书馆、书店、书屋的热门图书。而“中国好书”榜单的年度评选，茅盾文学奖、鲁迅文学奖等重大奖项，集专家、学者、评委的智慧，为广大读者精心荟萃豪华书单，有效推动了全民阅读走深走实走心。

爱读书、读好书、善读书的氛围越来越浓，得益于公共文化服务的持续加强。从图书馆的升级、实体书店的普及、农家书屋的建设，到电子阅览等多元方式、多彩活动的开展，覆盖城乡的全民阅读推广服务体系逐步完善，全民阅读理念更加深入人心。广大人民群众有好书读，更有读书好去处，全民阅读氛围也因此更加浓厚。

很多人注意到2022年政府工作报告明确提出了“深入推进全民阅读”，这对各级部门及相关机构、单位提出了新的要求。深入推进全民阅读，不仅要让阅读成为社会风尚，还要让阅读成为一种追求、一种爱好、一种健康的生活方式。

这需要我们持续营造爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围。相关部门、机构等应当充分利用世界读书日等重要节点，但又不能局限于节日、节庆，通过丰富多彩的活动，通过讲读人、领读人的引导，通过全民阅读倡议等让“阅读”“读书”成为更多人生活中的热词，引领他们从“要我读”走向“我要读”。

这需要我们持续推出和推荐精品力作、宝藏书单，既要让人懂得“读书好”，又要引导人们“读好书”。在卷帙浩繁的书卷中，智慧光芒穿透历史，思想价值跨越时空，那些灿若星辰的名篇佳作，温润着心灵、陶冶着情操、启迪着智慧。读书要多，更要精，有时候，一份优质的书单要好过一座庞大的图书馆。

这需要我们不断完善基础设施建设、推进数字阅读升级。互联网时代，不仅要推动图书馆、书店、书屋等基础设施的普及、升级和完善，还要通过多媒体出版工程等助力电子阅览更加便捷，不断满足读者的阅读新需求，丰富读者的读书新体验。

一个不读书的人没有前途，一个不读书的民族没有未来。当读书成为每个人的生活刚需、日常习惯时，全民阅读的“书香中国”将成为现实，中华崛起也必然梦圆。

（作者：薛钧君，系西南大学教师教育学院助理研究员）

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