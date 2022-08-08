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如何健康过暑假丨外出旅游如何防疫？

2022年08月08日08:21 | 来源：新华社
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原标题：如何健康过暑假丨外出旅游如何防疫？

　　8月3日，游客在赤水丹霞旅游区大瀑布游玩。新华社发（胡攀学摄）

　　正值暑期，人们的出行和旅游会增加，我们在出行的过程中，一定要注意疫情防控。新华社记者采访了湖南省人民医院急诊科主任韩小彤，我们一起听听专家怎么说。

　　湖南省人民医院急诊科主任 韩小彤：

　　首先一定是要戴好口罩，我们在任何有人群聚集的地方，口罩是我们最好的防止疫情传播的手段。另外我们在应用口罩过程中还要注意几点，一个（是）口罩的正确佩戴方式，白色的这一面一定是面对着我们的面部，那么深色的那一面是在外部。

　　另外，夏天我们出汗会比较多，当口罩出现了浸湿或者打湿的这种状态，一定要及时进行更换。

　　第三点就是我们一些有基础疾病的，或者是有高危风险因素的这一类人群，在暑期或者是在疫情传播期间一定要注意，要尽量减少出行。

　　还有我们在出行的时候一定要选择出行的路线和路径。如果有疫情发生的地方，我们一定要避免进入疫区旅游或者是走访，减少我们传播的风险。

　　还有我们要出行的话，一定要注意要接种疫苗，可以减少病毒的感染，也可以减少重症的发生率，这一点也是非常重要的。

　　记者：姚羽、帅才

(责编：郝孟佳、何淼)

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