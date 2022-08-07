原标题：新华全媒+｜探访“学习困难”门诊：孩子学习不好需科学分辨原因

新华社上海8月6日电（记者龚雯、张梦洁、岑志连）近日，复旦大学附属儿科医院的“学习困难”门诊火上了热搜。该门诊于2020年9月开设，每周四下午开诊，近两年来已接诊和帮助了1500多名孩子。

“其实并没有‘学习困难’这个诊断类别”

复旦大学附属儿科医院心理科主任朱大倩告诉记者，“学习困难”是一个在很多因素作用下，孩子学习状态不好、成绩不良的结果。出现“学习困难”的孩子一般分为两种情况：一种是和神经系统发育有关，包括阅读、书写、数学障碍及注意缺陷多动障碍、精神发育迟缓、孤独谱系障碍（自闭症）等。其中，患有注意缺陷多动障碍的孩子是门诊最常见的情况，这些孩子因为神经发育不完善，难以集中自己的注意力，学习时容易分心、发呆、畏难。

另一种是存在一些情绪和精神心理障碍，比如学校适应障碍、焦虑抑郁等，这些孩子在焦虑紧张、情绪低落的状态影响下，精力减退、注意力不能集中，遇到困难容易放弃、缺乏自信。一些孩子受到情绪问题和学习退步的双重打击后，甚至会沉迷网络、对学习丧失兴趣、和大人对抗，被家长、老师误解为“青春期叛逆”。

“其实原本并没有‘学习困难’这个诊断类别，之所以用这一名称开设诊室，是因为当部分家长、老师发现孩子出现一些问题时，非医学专业人士并不能分辨源头是生理还是心理因素，为此希望通过这个相对通俗的诊室名称，让孩子的身心健康发展能更早、更好地被关注。”朱大倩说，把这类孩子先归拢到这个门诊了解原因后，再由不同细分领域的医生治疗。

据悉，“学习困难”门诊每周四下午一点半开诊，由于需要医生很有耐心地和孩子、家长沟通，门诊限号20人。记者在“复旦大学附属儿科医院”公众号上看到，截至记者发稿时，8月11日、18日和25日“学习困难”门诊的预约状态都显示已满。

“学习困难”要分清“不能学”还是“不愿学”

记者在医院了解到，“学习困难”门诊接诊患儿后，医生会详细地和家庭成员进行访谈，了解孩子的学习、生活情况，以及孩子本人的情绪、发育状态等，充分收集信息，找出可能存在的问题。根据访谈结果，医生开出一些标准化的评估和检查，包括心理测试和各种类型的躯体检查，详细鉴别孩子的困难所在，获得一些量化指标。

完成检查后，医生会帮助家长解读检查结果，分清孩子是“不能学习好”还是“不愿意好好学”，并且搞清楚孩子因为什么“不能学”，又为什么“不愿意”，帮助家长去理解问题所在，和家长一起选择最适合的治疗方法。

“我家外孙在3岁的时候被诊断为自闭症，如今10岁了，虽然依旧不太愿意和陌生人沟通、不肯开口唱歌、字写得不太好，但是他的数学题解得很棒，对钢琴产生兴趣后还拿过奖……”在诊室门口，上海市民张女士对记者表示，孩子愿意和朱医生“讲悄悄话”，各方面能力正越变越好。

据了解，近两年来该门诊已接诊和帮助了1500多名孩子。“我们会根据每个孩子具体情况展开评估，确定困难所在，通过相关治疗和训练调整，逐步改善他们的状态。”朱大倩说，衡量孩子“学习困难”是否改善，成绩不是唯一标准，医生更为看重的是孩子成长过程中的亲子关系、精神状态等。

“学习困难”门诊没有把“学渣”变“学霸”的神奇功效

朱大倩表示，经常有人问她，孩子学习不好是不是就是老话里常说的“没开窍”，等孩子慢慢长大很多技能自然就会掌握，如果可以“不治而愈”为何还要看医生？

对此，朱大倩坦言，确实有部分孩子长大后情况会有所改善，但前提是科学分辨其原因，家长一方面不要过于焦虑，看孩子成绩不好就怀疑有学习障碍，另一方面也不要忽视孩子成长过程中的科学引导与陪伴。

朱大倩说，“学习困难”门诊并不是“学习神话”，也没有把“学渣”变“学霸”的神奇功效，而且值得一提的是，我们曾遇到部分“学习困难”的孩子，实际上自身没有太大的困难，而是在家长不恰当的教育方式，或不合适的学习环境影响下，没有达到理想的学习状态。比如，有的家庭给孩子安排的学习负担太重，没有运动和玩耍的时间；有的家庭更换辅导孩子学习的家长，孩子对新的辅导方式不太适应；有的家庭学习环境比较嘈杂，孩子很难安静地投入学习等。

“这种情况下，我们会耐心指导家长调整教育方式，给孩子提供良好的学习环境，帮助孩子发挥出最好的学习潜能。”朱大倩说。

上海市心理卫生服务行业协会会长王振表示，“一号难求”背后在于我国心理医生短缺，尤其是提供儿童和青少年心理服务的医生尤为不足，建议进一步加快专业人才培养，以及相关机制的完善和政策的保障。

由于儿童心理科医生数量有限，暂时没法开设更多门诊为有需要的孩子们提供服务，为此医院想了一个办法，从门诊中最常见的注意缺陷多动障碍入手开展“医教结合”，即儿科医院心理科与上海多所学校进行合作，不仅面向家长科普注意缺陷多动障碍和儿童心理相关知识，更面向小学教师设置有针对性的儿童心理培训内容，帮助教师学习在校内进行心理行为干预，提升存在行为问题学生的心理健康水平。

(责编：郝孟佳、李依环)