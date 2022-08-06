原标题：【促就业·全社会在行动19】岗位多了 帮扶强了

“这份工作比预想还好，你们放心，我一定努力干出个样儿来！”近日，刚刚入职汇中仪表股份有限公司的大学毕业生杨宗谕给远在黑龙江省宁安市的父母打电话报喜，兴奋之情溢于言表。

杨宗谕的父母都是普通农民。早在儿子毕业前几个月，他们就格外关注各类就业信息。杨宗谕2020年专科毕业后考入河北唐山学院自动化专业。父母担心，儿子就读的不是名校，又有着专升本的曲折求学经历，能顺利找到工作吗？直到今年7月初，杨宗谕高兴地告诉父母，学校向他推荐了唐山的一家知名企业，经过笔试和面试，已经可以签约了。除了企业各类优厚的薪酬、福利待遇，自己还能和毕业于985、211院校的本科生一样，享受当地政府给予的房租补贴等系列人才引进政策。“多幸运啊，不用商量，快签吧！”听到儿子征求意见时，二老几乎异口同声。

杨宗谕和父母其实不知道，这份“幸运”的背后，是唐山市委市政府调动各方力量，由无数人夜以继日奔忙力促的结果。

进入毕业季，应对就业“大考”成为唐山市的“一号工程”。为了充分挖掘岗位，唐山市把公务员、事业编、基层服务人员等政府主导岗位开发至极限，达2.4万余个，比2021年增加约8000个；在用足国家政策对市场主体进行补贴的基础上，突出唐山特色加大政策支持，鼓励央企、国企带头，共开发就业岗位14万余个。“今年，唐山促高校毕业生就业的力度非同寻常。以各类补贴为例，以前覆盖不到我们央企的，今年我们也能享受到。”中国二十二冶集团人力资源部部长汪自为说，尽管面临疫情冲击，集团依然响应国家和所在地政府号召，截至目前已招聘高校毕业生712名，实现了近两年来每年引进人数比前几年硬性增长25%。

岗位“找”出来，帮扶“送”出去。今年5月以来，唐山由市领导挂帅成立“唐山市人才工作指挥部”，建立“市县联动”“政企互动”的工作机制。组建8个高校毕业生信息征集组，赴本地及东北、西北等123所高校收集有意愿来唐山就业的毕业生信息，借助学校就业平台向学生点对点推送岗位，使杨宗谕等众多毕业生直接受益。“为了能招到与岗位精准匹配的高校毕业生，我们每年要投入大量的精力和财力。”汇中仪表股份有限公司人力资源部人事主管孙中辉表示，“有了政府鼎力相助，我们也是受益者。”为了形成促高校毕业生就业的合力，唐山还组建10个督导组深入县区一线、挂牌督导，开展攻坚竞赛活动。

找岗位，送帮扶，河北各地市都在积极行动。日前，河北省委省政府出台《关于进一步促进高校毕业生等青年就业创业的十九条政策措施》，从拓岗位、强帮扶等方面，对河北高校毕业生就业创业政策进一步细化、实化、强化，千方百计为高校毕业生就业创业护航。各地市在此基础上，出台各类叠加政策，如唐山出台《2022年高校毕业生引进增长计划》《进一步促进高校毕业生等青年就业创业的二十二条政策措施》等一揽子政策文件，助力高校毕业生从校门顺利步入职场。

温暖的政策、用心用情用力的帮扶，使河北厚植就业沃土，为更多高校毕业学子提供实现自身价值的舞台。数据显示，截至7月23日，仅唐山市就签约引进高校毕业生7.6万人，远高于去年同期。

（记者 耿建扩 陈元秋 通讯员 李艳辉）

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