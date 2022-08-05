于 荷

实境直播课堂上，老师们走进上海豫园，请皮影戏老师通过镜头为学生讲解相关知识。

老师们带着学生通过直播镜头观看南翔小笼制作过程。

日前，由中外语言交流合作中心支持、华东师范大学承办的“2022年英国大学生暑期中文学校夏令营”结营。营员中，除了来自英国诺丁汉大学、杜伦大学、兰卡斯特大学、中央兰开夏大学、伦敦政治经济学院、伦敦国王学院等英国院校的中文专业大学生之外，还包括来自英国的诺丁山伊令中学、玛丽皇后中学，以及立陶宛维尔纽斯大学孔子学院的中文学习者。

去年，华东师大开启线上沉浸式中文学习的新模式——实境直播，跳出以往的线上课程框架，将教室搬入上海的大街小巷。英国大学生暑期中文学校是华东师大首个采用实境直播开展的线上中文教学项目，去年学生们围绕“上海中心”“校园探索”“市民生活”“行在中国”等主题，通过镜头与当地市民交流互动，沉浸式、立体化地学习中文。

今年，“英国大学生暑期中文学校夏令营”的主题为“游学沪上”，教学以“1主讲+4助教”的形式展开。

在为期两周的实境直播课上，实境直播团队设计了“上海中心”“校园之旅”“风味之旅”“周末生活”“古镇之旅”“健康生活”“传统文化”“流行文化”等多元主题课程，探访外滩、华东师大校园、南翔古镇等地以及火锅店、大型商场，让学生体验上海人的“衣食住行”等，旨在让他们通过镜头领略上海城市魅力，与居民、游客交流，学习地道中文交际用语。

此外，学员还跟随镜头了解上海市民的健康生活方式，近距离感受传统文化在现代都市的生命力，探索最受年轻人欢迎的创意工坊，领略海派文化的别样魅力。

学员们记录下了每个学习交流的瞬间：一笔一画书写汉字，一词一句和上海市民对话，线上互动沉浸式点餐，师生合作设计手机壳……

来自中央兰开夏大学的学员杨萌萌说：“两周时间对我来说很有意义，我们学了中文，了解了中国文化，体验了中国生活，还感受了上海之美。通过实境直播的方式，我们不仅探索了上海，还能和上海人说话，获得了非常难得的了解中国的机会。”

来自伦敦政治经济学院的学员马克表示，虽然自己从未到过中国，但通过参加这次夏令营，对中国有了新的了解并学会了新的知识。

老师们表示，希望在海外学生与中国文化、真实语料之间，搭建起沟通的桥梁，真正实现以学生为中心的“云”上中文课堂。

（本文配图均由华东师范大学提供）

(责编：何淼、熊旭)