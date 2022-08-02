原标题：思政教育是一束光 点亮自己 照亮学生

【一线讲述】

在我的成长中，遇到了许多好老师，他们对我的人生产生深远的影响。所幸不负师恩，毕业后我站上三尺讲台成为一名高校思政课教师，十余年来有前途可奔赴，有岁月可回首，让我深切感受到，思政教育是成己达人的一束光。

大学思政课该是什么样子？

在开学第一课的师生分享中，有位学生问我：林老师，《马克思主义基本原理》有48学时，如果我们把生命中很重要的48个小时与您一起度过，您将教给我们什么？这个问题震撼了我，让我深刻地意识到学生对学业的期待，对我的期待。承载着学生的期待，我秉承“教育者先受教育”的理念，保持学习不断深造。回应学生的期待，依托自己对学科基础与前沿的钻研，我不断拓展课程的广度、深度和温度，打造国家精品思政课《马克思主义基本原理》，把马克思对人类能够依靠团结奋斗实现人的自由全面发展的信心和力量传递给学生，把蕴含其中的理论逻辑、历史逻辑和实践逻辑讲清楚，彰显马克思主义理论强大的生命力和对实践的指导力，把“干巴巴的说教”变成“热乎乎的教学”，增强学生对马克思主义理论的热爱与信仰，让学生真学、真懂、真信、真用，引导学生付诸脚踏实地的努力，奔赴光明美好的未来，为学生赋能。多年来，不断有学生在我的熏陶影响下对马克思主义理论产生浓厚兴趣，自觉成为马克思主义的信仰者和传播者，跨专业考研选择了马克思主义理论方向。

思政教育应该是双向奔赴，充满愉悦而富有生命力的过程。《学记》中有言：“亲其师则信其道。”学生只有在亲近、尊敬自己的老师时，才会相信、承袭老师所传授的知识和道理。不论多忙，我都喜欢在课间和课后与学生交流分享学习收获、成长困惑等。你有一个思想，我有一个思想，彼此分享，便都有了两个思想；你有一种方法，我有一种方法，彼此分享，便都有了两种方法。翻开一页页记载成长的教学日记，从站上思政课讲台的那一刻起，我就是学生的知心朋友，当学生遇到前行的困难时，我尽其所能、全力帮助；当学生面临未知的挫折时，我真诚倾听、启发引导；当学生取得可喜的成绩时，我由衷祝贺、满心欢喜。学生给予我许多教研上的灵感启发，师生彼此成就，共同成长。

岁月更迭，学子莘莘。20年后我的学生会如何回忆我和我的课程？这是我常思考的问题。思政课教师的职责远不止于“传道授业”，这个职业有着无限的可能。肩负着为党育人、为国育才的光荣使命，我始终坚持将教书与育人相结合，自觉践行社会主义核心价值观，引导学生明辨是非，坚定理想信念；本着为人师表的原则，以身作则，率先垂范，做好学生人生成长中的引路人；以扎实的专业基础，严谨的治学态度，言传身教，倾囊相授，搭起学生成长成才的阶梯。

思政教育是一束光照亮另一束光，我在传道授业解惑中努力成长为“经师”和“人师”的统一者，点亮自己，照亮学生。

(责编：郝孟佳、熊旭)