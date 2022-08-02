原标题：将科研融入教学 山一大学生学术成果频现

7月份，英国《感染杂志》连续刊登了我国2项分别关注今年暴发的儿童不明原因急性肝炎和猴痘的研究成果。

这2项研究成果，分别来自山东第一医科大学（山东省医学科学院）（以下简称山一大）2020级临床医学（卓越）本科生周奕璇和刘玉雯。

2018年底，教育部批复同意整合泰山医学院、山东省医学科学院等组建山一大。山一大于次年2月正式成立，同时保留了山东省医学科学院。在人才培养上，该校坚持采用科教融合的培养模式，高水平研究成果不断涌现。

据悉，山一大实行的是课题组长负责制。该机制赋予了课题组长人、财、物管理或使用的充分自主权。课题组长拥有独立实验室，可以结合自身科研兴趣开展工作，还可以独立申请科研项目和管理团队。这种制度最大限度地激发了山一大的科研活力。

张磊亮就是山一大医学科技创新中心的课题组长。他坚持以高水平科研支持高质量本科教学，将科研融入课堂。

张磊亮为2020级本科生开设了《医学微生物学》课程。这是一门理论与实践紧密联系的课程，主要研究与医学相关的病原微生物的特点及其对应的防治措施。这门课程衔接了基础医学与临床医学，最大的特点就是具有很强的时效性和应用性，与其他学科都有着广泛的交叉。

该课程的特点，对教师和学生都提出了比较高的要求，也就是要能将课本知识与科学前沿热点相结合，将理论与实践相结合。为达到这样的要求，张磊亮将最新的科研动态融入教学，并注重培养学生的科学思维。

在课堂上，张磊亮将病毒学热门话题带入课堂，激发学生们的学习兴趣。在课后，他布置与医学微生物学领域热点相关的问题讨论，并安排同学们以小组合作的形式进行探讨、形成报告。他还开展“翻转课堂”，由同学们制作PPT讲课，而教师负责引导、提问、点评，并从科研的角度提炼重点。

张磊亮的整个教学过程侧重以学生为中心，充分发挥了学生的主观能动性，鼓励同学们自己去寻找问题的解决方案，而教师负责指点迷津。这种教学方式，有效地激发了学生的创新性和创造力。

在《医学微生物学》课程的引导下，部分同学对科学研究产生了兴趣。他们加入了张磊亮老师的课题组，通过参与组会、文献讨论和旁听学术报告等多种途径继续深入学习。

张磊亮还提议学生参加每周的文献讨论俱乐部。参加文献交流，就等于参加了一次小型学术会议。每次讨论时，参与者都需要阅读一批高质量的英文文献，并在组会上用英语分享讲解。这是让每位参与者都能深度加工资料、并融入个人观点的最佳途径。

上述的诸多措施，让周奕璇和刘玉雯成长不少。周奕璇认为：“通过科教融合，山一大为我们提供了高质量的学习资源和接触科研的机会。正是本科生科创计划，让我在大二上学期进入了张磊亮老师课题组，得到了张老师的系统培养。通过参加每周的文献讨论俱乐部，我不仅锻炼了自身英语文献听说能力，更训练了学术思维，为今后的发展打下了良好的基础。在《医学微生物学》课上，张老师布置了关于儿童不明原因急性肝炎的小组作业，我与老师一起对这个问题进行了分析，最终发表了论文。”

在科教融合培养模式下，山一大学生的创新能力不断提升。2021年，该校本科生发表论文91篇，其中核心期刊41篇，科学引文索引（SCI）收录26篇。(记者 王延斌 通讯员 范 华 周奕璇)

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