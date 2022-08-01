人民网北京8月1日电 （记者李依环）日前，由中国劳动关系学院马克思主义学院、劳动教育学院牵头发起成立的教育部第二批虚拟教研室——“劳动教育与劳动实践课程虚拟教研室”启动会在北京举行。当天同期举办教研工作交流会，池州学院、安徽艺术学院同时设置线下分会场。

会上，中华全国总工会副主席（兼）、全国劳动模范高凤林作“以劳模精神、劳动精神、工匠精神引领新时代劳动教育”主旨讲话。他表示，新时代的劳动教育应以劳模精神、劳动精神、工匠精神为引领，引导青少年展现积极向上的劳动精神面貌、树立正确的劳动价值观、全面提升劳动技能水平。

教育部高教司人文社科教育处处长张庆国围绕虚拟教研室“为什么建、建什么、怎么建”三个方面分享了教育部启动虚拟教研室建设工作的考虑。他指出，探索虚拟教研室建设，是为了在实现高等教育数字化发展、加强基层教学组织建设和教学质量持续改进机制三个方面有所突破，各虚拟教研室应分步推进、加强协同、加强教学研究，不断探索教研新形态、构建教学发展共同体、共建优质教学资源库。

安徽省教育厅高教处处长张尔桂介绍了安徽省劳动教育开展情况，倡议各成员单位要以虚拟教研室建设为契机，开展包括精品课程建设、优质教学资源建设、教学成果推广、师资培训等方面的合作，为劳动教育的深入开展赋予新动能。

中国劳动关系学院党委书记刘向兵表示，虚拟教研室是当代中国高等教育教学制度的一次重要改革，一项充满创意、孕育“一切皆有可能”的机制创新，教研室各成员单位要进一步加强自身能力建设，在探索教研新形态、构建教学发展共同体和共建优质教学资源库上持续用力，久久为功。

在教研交流环节，中国劳动关系学院劳动教育学院副院长曲霞，池州学院劳动教育研究中心主任、旅游与历史文化学院副院长黄国萍，安徽艺术学院劳动教育研究中心副主任束舒娅系统介绍了本校劳动教育必修课程建设情况，江西师范大学、江西财经大学、中国地质大学（北京）、中国农业大学、西北农林科技大学等虚拟教研室成员单位交流了本校劳动教育课程建设的相关做法。

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