原标题：北京支持雄安新区建设三个学校“交钥匙”项目全部移交

7月31日，北京以“交钥匙”方式支持河北雄安新区建设“三校一院”中的中学项目实现竣工并移交雄安新区。 北京市发改委供图

今天，北京市以“交钥匙”方式支持雄安新区建设“三校一院”中的中学项目，实现竣工并正式移交雄安新区，这是继2021年12月30日幼儿园项目、2022年6月22日小学项目之后，第三个完成竣工并交付的项目。三个学校项目全部建成交付，标志着北京市全力支持雄安新区提升公共服务水平和综合承载能力取得显著的阶段性进展。

北京市第十三次党代会报告明确提出“坚持河北雄安新区需要什么就主动支持什么，推动符合定位的北京非首都功能向河北雄安新区疏解转移，协助办好‘三校一院’，共建中关村科技园”。

为贯彻落实北京市第十三次党代会精神，加快构建现代化首都都市圈，7月31日，北京市委市政府京津冀协同办组织北京市相关部门赴河北雄安新区调研对接，实地走访“三校一院”交钥匙项目，深化京雄两地公共服务、产业等领域交流合作。

7月31日，北京以“交钥匙”方式支持河北雄安新区建设“三校一院”中的中学项目实现竣工并移交雄安新区。 北京市发改委供图

中学项目竣工交付有何意义？

规划建设河北雄安新区，是深入推动京津冀协同发展、有序疏解北京非首都功能作出的重大战略举措。北京市委市政府坚决贯彻落实党中央决策部署，始终把支持雄安新区规划建设当成自己的事来办，坚持雄安新区需要什么就主动支持什么，做到有求必应、积极配合、毫不含糊。

2017年8月，京冀两省市政府签署《关于共同推进河北雄安新区规划建设战略合作协议》，明确北京市以“交钥匙”方式，支持雄安新区新建幼儿园、小学、完全中学、综合医院各1所。

2019年9月20日“三校一院”项目同时开工建设后，经过京雄两地近三年的共同努力，三个学校项目全部交付，医院项目将于2023年底竣工。

下一步，北京市相关部门将加快推动北海幼儿园、史家小学、北京四中、宣武医院与雄安方面签订办学办医支持协议，协助雄安新区开展教师、医生、护士等招聘和培训工作，组建优秀管理团队提供办学办医支持，助力“交钥匙”项目不断提升办学办医质量和水平，充分发挥辐射带动作用，促进雄安新区公共服务水平稳步提升。

7月31日，北京以“交钥匙”方式支持河北雄安新区建设“三校一院”中的中学项目实现竣工并移交雄安新区。 北京市发改委供图

交付的中学项目有什么特色？

此次交付的中学项目总建筑面积约4.2万平方米，为全日制36班完全中学，初中35人/班，高中40人/班，共计学生约1350人。项目按照绿色建筑三星级标准设计建设，在规划方案审批、图纸审查、过程监督和竣工备案方面，项目采用建筑信息模型(BIM)技术，为未来实现数字化、智慧化管理提供了必要条件。

在方案整体布局方面，学校整体布局践行先进办学理念和教学模式，以书院为主题，在各建筑单体内通过空间利用，打造多中心、多层级的拓展教育空间，用于不同场景的学习和交流需求，以适应当代“开放式”教学模式的发展趋势。利用室外活动平台和建筑连廊，将教学楼、实验楼、综合楼、德育展厅连接为一个整体，实现教学、行政办公和体育拓展各功能的资源共享。

在教学功能设置方面，教学楼内设置了中、小教室，合班教室、普通教室、学习讨论区和教师讨论区，可满足不同课程、不同层级和不同场景的教学模式需要，为非固定教育教学模式创造必要条件。同时为实现后期优质教育资源的共享，实验楼内还设置了录播教室，综合楼内设置了720座的学术报告厅，方便后期京雄两地进行教学业务探讨和交流。

在安全管理方面，为保障校区师生安全，整个校区内已实现无盲区监控覆盖，室外围墙设置了红外对射监控管理系统，同时校区内实行人车分流管理，可有效保证师生的交通安全；各教室内均设置了防蓝光和防眩光的护眼灯，充分保障师生的视力健康。

在能源管理方面，通过信息化手段采集和分析校区能源数据，实时掌握学校能耗数据，教室内设置电源管理系统，分时段集中控制教室内的电气系统运行，大幅降低能源消耗，实现低碳高效运行。((记者 杜燕))

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