本报记者 程 龙

赣水之滨，数十名台胞青年登上滕王阁凭栏远眺，感受千古名篇《滕王阁序》中“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”的意境，难掩兴奋之情。“愿我们两岸青年同心同行、携手打拼，共同弘扬历史悠久的中华文化。”台胞青年龚希琦说。这是2022年全国台联第十九届台胞青年千人夏令营江西分营暨两岸青年江西（红色）文化研习营活动中的一幕。

两岸一家亲，青春同筑梦。实地探访、亲身体验、互动交流……正值暑期，台胞青年在全国台联第十九届台胞青年千人夏令营中领略祖国大好河山、体验中华传统文化。

在吉安，参观吉州窑博物馆，体验陶器制作，近距离感受千年陶瓷文化；在井冈山，走进海峡两岸青年就业创业基地，感受青年创新创业的热情……“夏令营让我认识了很多朋友，我们彼此之间加深了交流，活动非常有意义。”南昌大学台籍学生林芷瑜表示，希望有更多台湾青年有机会来祖国大陆走一走、看一看，亲身感受祖国大陆的发展变化。

“夏令营既能让台湾青年细细品味‘江山万里情’，体验源远流长、与时俱进的中华文化，也能开阔眼界，为我们在大陆的升学、就业和生活带来帮助。”台湾中华青年发展联合会理事许陈品说。

浙江与台湾地缘相近、人缘相亲，许多台胞青年在这里求学就业。7月26日下午，浙江分营营员们来到浙江西部山区的衢州市柯城区沟溪乡余东村。栩栩如生的大公鸡、丰收在望的柑橘、金黄的稻穗……在余东村，庭院外墙上一幅幅艳丽淳朴的乡村画与青山绿水相映成趣。了解到余东农民画的发展历程，浙江大学台籍学生孙士婷感到十分惊喜。“余东村很多村民都会画画，整个村子看上去生机勃勃。更有意义的是，余东村农民画形成了产业，给当地农民带来稳定收入，也为乡村发展注入新动力，让我们感受到乡村振兴的蓬勃活力。”孙士婷说。

为助力更多台湾青年了解大陆经济社会发展情况，夏令营特别设立线上“数字经济研习营”，聚焦数字乡村建设与农村电商升级等议题。“大陆互联网发展速度很快，为台青来大陆创业发展提供了很多机遇。”北京分营营员、来自台湾新竹的方承暄在大陆互联网领域工作多年，“这次研习营对有志于从事相关领域工作的台湾青年提供了很好的学习机会”。

“我人生第一次踏上祖国大陆，就是2008年参加全国台联台胞青年千人夏令营河北分营。祖国大陆在我心中留下了深深的烙印，也影响了我的求学规划。”北京大学国际政治经济学专业台籍博士研究生林彦辰表示，自己将会同大陆青年同心同行、携手打拼，共创美好未来。

(责编：李依环、何淼)