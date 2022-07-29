本报记者 李 硕 陶相安

一名腰旗橄榄球爱好者在持球进攻。这项运动的特点在于参与者不需要穿着厚重护具，只需挂上彩色腰旗。防守方通过拉下进攻方持球队员的腰旗阻止进攻。进攻方持球触到防守方底线，视为得分。完成得分后攻守转换，40分钟比赛中得分更高的一方即为获胜方。

庆子翊摄（影像中国）

轻器材、重体验、高社交、低门槛，让小众项目走入大众视野，为全民健身深入开展创造新场景。业内人士普遍认为，近年来大众对户外运动的热情越发高涨，给予了小众项目快速发展的土壤：通过线上分享引发社群互动，推动潜在用户参与线下体验，再激发更多线上分享，从而在青年群体中形成集聚效应和正向循环。

——编 者

夜晚的北京老君堂公园足球场灯火通明，两支腰旗橄榄球俱乐部的队伍正在进行一场友谊赛。进攻球员腰间挂上彩色腰旗，防守球员用拔掉对方腰旗代替冲撞对抗，以阻止进攻。双方你来我往，既有战术与体力的角逐，也有“撕名牌”游戏的欢乐。

看到大家热情投入的样子，95后小伙孙墨文颇为感慨。自从去年冬天他发起成立一家腰旗橄榄球俱乐部，短短数月已经有近千人参与活动，每周4—5场活动，名额往往10分钟就被抢光。

这个夏天，在飞盘运动率先走俏后，腰旗橄榄球也加速“奔”向青年群体。轻器材、重体验、高社交、低门槛，让小众项目走入大众视野，为全民健身深入开展创造新场景。

运动场上拉近社交距离

在人们的印象中，橄榄球是一项对抗激烈的运动，厚重的护具和高强度的体力要求，使得普通人参与起来有一定难度。腰旗橄榄球作为“简化版”橄榄球，延续其战术博弈和团队协作的特点，又摆脱了对装备和场地的高要求，低对抗性大大降低了参与门槛。“规则比较简单，大多数新手经过两三次活动就可以熟练掌握，甚至直接参与比赛。”孙墨文说。

孙墨文发起成立俱乐部的初衷是“让更多人跟我们一起玩”。这项运动早在2003年就被引入国内，一直不温不火，直到今年走进大众视野，强大的社交属性是迅速“黏合”爱好者的关键。“腰旗橄榄球需要队友之间及时沟通和分工合作。俱乐部组织的新手场每次30人，活动两个小时，队友之间就能有一个基本了解，特别提升团队凝聚力。” 孙墨文说。

依托于社群和俱乐部，满足寻找新鲜运动体验和线下社交的双重需求，成为项目推广的独特抓手。在业内人士看来，当参与者找到有着相同生活方式的同伴，形成强烈的认同感，便更愿意为这项运动持续投入时间和精力。

80后小伙金鑫在上海从事金融行业，去年10月加入一家腰旗橄榄球俱乐部，见证了俱乐部成员人数翻番的迅速成长。“我在腰旗橄榄球活动中认识了一些志同道合的伙伴，后来在工作中也有愉快合作。”金鑫表示，在运动场上的交往更加纯粹，兴趣爱好的一致缩短了社交距离。

数据显示，目前国内腰旗橄榄球社群、社团约有45家，社区机构和校外培训机构约有150家。相比于足球、篮球等传统运动，游戏感更强、男女混合组队的新兴运动更能满足青年群体的需求，即便是新手也能迅速融入团队。正如有人评价，飞盘、腰旗橄榄球既有运动价值，更给人带来情绪价值和社交价值。

线上推广形成社群互动

今年4月，天津姑娘赵欣佳在朋友的带领下，第一次接触到腰旗橄榄球。“这项运动没有冲撞，就算跑不快跳不高也没关系，可以用灵活性来跑位进攻。”如今，她已经成了俱乐部里的活跃分子，每周都会下场打几局。

让赵欣佳对腰旗橄榄球着迷的另一原因是线上分享。每次活动结束后，她都会在社交平台发布运动笔记，用照片和视频记录自己的进步。“我也会翻看其他人的运动笔记，彼此交流经验。腰旗橄榄球讲究战略和配合，有很多学习和进阶的空间。”

感受到参与者的线上分享需求，很多俱乐部纷纷引入跟拍业务。孙墨文组织腰旗橄榄球活动时，每次都会邀请专业摄影师，现场抓拍几百张照片，再将素材制作成相册和视频供大家下载。爱好者在线上的广泛传播，无异于天然的广告。“有很多新手就是通过社交平台推送，被俱乐部活动照片吸引前来报名的。”孙墨文说，这也推动俱乐部更精心打造自己的品牌。

新兴运动带有鲜明的潮流标签，契合当代年轻人对时尚和个性的追求。年轻用户聚集的线上平台因此成为“孵化”小众项目的最佳载体。打开生活社交平台小红书，“飞盘”的相关搜索量比去年同期增长约24倍，“腰旗橄榄球”的原创内容也在今年3月后迎来快速增长。

业内人士普遍认为，近年来大众对户外运动的热情越发高涨，给予了小众项目快速发展的土壤。梳理这一过程，线上推广的巨大助力清晰可见：通过线上分享引发社群互动，推动潜在用户参与线下体验，再激发更多线上分享，从而在青年群体中形成集聚效应和正向循环。

市场拓展激发消费潜力

小众运动走向大众，也为健身市场拓展出一片蓝海。尽管这门“小而美”的生意刚刚迈出探索的第一步，但已有很多人看到其背后的消费潜力。

参加两小时活动60—80元、橄榄球手套150—300元，再加上护齿牙套100元左右，这就是金鑫参加腰旗橄榄球活动的花费，“一般爱好者穿普通运动服和运动鞋也可以，较低的消费门槛也是新手愿意尝试这项运动的原因”。在俱乐部层面，组织一场活动包含订场地、新手培训、饮用水、摄影等费用。“现在参与的人越来越多，但我们俱乐部没有涨价，希望能用性价比更高的教练和摄影师来提升运动体验，让他们真正爱上腰旗橄榄球。”孙墨文说。

尽管从现阶段看，新兴运动尚未催生出成熟的商业模式和产业链条，但金鑫看好参与群体的消费潜力：“这些健身达人有商业价值，充分耕耘可以挖掘出很多机会，比如赛事组织、体育旅游、运动品牌推广等。”据悉，上海的一些腰旗橄榄球俱乐部已经开始实现盈利。

让大众参与常态化，让资深爱好者专业化，最终让项目赛事化，被视为新兴运动走得更远的关键。清华大学体育产业发展研究中心主任王雪莉说：“对体育运动参与者来说，有了场地和活动，让他们动起来，体育用品和体育服务的消费自然会随之增加。”

让业内人欣喜的是，在日前颁布的《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》中，“极限飞盘”作为时尚运动类项目入选。而腰旗橄榄球如今在上海已有较为成熟的中学联赛。“新兴运动进校园，会给器材研发、教练培训、人才储备、消费习惯养成等带来利好。尤其是青少年，如果从小就开始玩一项运动，多半会一直玩下去。”全国飞盘运动推广委员会副秘书长薛志行说。

《 人民日报 》（ 2022年07月29日 12 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)