人民网北京7月26日电 （记者李依环）日前，中国教育学会新课程实施“领航计划”厦门市2022年义务教育新课程培训在福建厦门举办。据悉，本次培训由中国教育学会主办、厦门市教育局承办，为期5天，来自福建省厦门市义务教育学校的600多名教师及教研人员参加。

记者了解到，近年来，中国教育学会启动新课程实施“领航计划”，聚焦课程方案和课程标准落地，有针对性地对骨干教师、校长、教研员和教育行政干部实施系统培训，旨在引领推动各地更好地落实新课程。

中国教育学会会长朱之文表示，本次培训是中国教育学会与厦门市教育局合作的重要内容，也是学会首次针对义务教育课程改革开展的大规模培训，旨在帮助广大教师全面把握新课程的核心要义，提升新课程环境下的教学能力，从而提升区域整体推进新课程实施的能力，推动新课程方案和新课程标准全面落地，助力基础教育高质量发展。

教育部教材局一级巡视员申继亮通过线上方式对义务教育课程修订的背景与意义作出深入解读，围绕健全立德树人长效机制、构建德智体美劳全面培养的教育体系、推动教育高质量发展、应对国际竞争与挑战四个方面，全面阐释了新课程的精神、理念、目标和要求。

“改革创新先行先试是厦门教育工作者的鲜明品格和亮丽底色。”福建省厦门市教育局一级巡视员、国家督学、市政府总督学郭献文表示，此次集中培训是中国教育学会与厦门市教育局开展基础教育新课程改革的项目之一，希望学会与厦门市进一步密切联系，定期研究评估合作进展，及时总结推广合作成果，助力厦门教育高质量发展。

中国教育学会新课程实施“领航计划”专家委员会主任、首届教育部基础教育教学指导委员会副主任委员张志勇在《实施新课程教师应具备的十大能力》专题报告中，围绕素养导向的新课程改革，分析了广大教师应具备的十大能力，倡导要重新认识学习的本质，并探讨了学校教育的使命和未来学校的趋势。

《新课程需要怎样的新教学》主题报告中，华东师范大学课程与教学研究所所长崔允漷提出，新课程标准的两大突破是“核心素养”和“学业质量”，阐述了新教学的教学理论和大单元教学的思想，同时对单元学历案的设计和编制方法进行了详细讲解。

(责编：李依环、熊旭)