人民网北京7月25日电 （记者孙竞）24日，中国高等教育学会第八次会员代表大会在北京召开。大会选举产生第八届理事会，杜玉波当选会长。

教育部党组成员、副部长钟登华对学会第七届理事会取得的成绩给予充分肯定。他强调，学会在今后的工作中要坚持旗帜鲜明讲政治，加快建设高质量新型智库，不断增强服务意识，进一步扩大对外开放，持续加强自身建设，努力开创学会高质量发展的新局面。希望学会主动担当、积极作为，为加快建设高等教育强国作出新贡献，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

中国科协党组成员、书记处书记束为指出，希望学会牢记“国之大者”，主动担当作为，要强化政治引领，在发挥桥梁纽带作用上展现新作为；要提升治理现代化水平，在中国特色一流学会建设上开辟新境界；要做好科技教育结合文章，在支撑高质量发展上取得新成效；要增进开放信任合作，在参与国际教育治理上实现新突破，团结引领广大高等教育工作者，积极开拓进取，奋力创新创造，为加快教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的高等教育作出积极贡献。

民政部社会组织管理局二级巡视员张军表示，希望学会立足新起点，在今后的工作中，不断加强党的建设，持续优化内部治理结构，完善内部治理功能，深化改革创新，发挥社团组织功能作用，在服务国家、服务社会、服务群众、服务行业上作表率，助力高等教育强国建设，推进学会事业高质量发展。

大会审议并表决通过了第七届理事会工作报告、财务报告、监事会工作报告、学会章程（修订稿）和会费标准。会议审议通过了《第八届理事会选举办法》《第二届监事会选举办法》，以无记名方式投票选举产生第八届理事会554位理事和第二届监事会8位监事。

会议同期召开学会第八届理事会第一次全体会议，选举产生184位常务理事。杜玉波当选为第八届理事会会长，林蕙青、管培俊、张大良、姜恩来、郝平、王希勤、刘伟、赵长禄、张军、李家俊、姜治莹、周玉、金力、杨振斌、吕建、吴朝晖、郭新立、李元元、罗俊、舒立春、王建国、严纯华、宋永华、施一公、葛道凯、邬大光等当选为副会长。孙维杰、迟刚毅分别当选为第二届监事会监事长和副监事长，陈志坚、查道林、晏维龙、郭健、樊伟、鞠传进当选为第二届监事会监事。姜恩来、郝清杰分别当选为第八届理事会秘书长和副秘书长。

杜玉波代表新一届理事会发言时指出，第八届理事会将深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，着力强化党的全面领导，持续增强组织凝聚力；精心打造新型教育智库，充分发挥学术引领力；紧紧围绕高等教育高质量发展，不断提高社会公信力；积极深化教育对外交流合作，逐步扩大国际影响力。未来五年，学会将以“时时放心不下”的责任感，以只争朝夕的奋进姿态，守正创新、继往开来，奋力谱写学会事业高质量发展新篇章，为建设高等教育强国和实现中华民族伟大复兴作出新的更大贡献。

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