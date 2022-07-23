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五部门印发意见

实施各族青少年交流计划

2022年07月23日09:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月22日电  （记者李昌禹）中央统战部、国家民委、国家发展改革委、教育部、共青团中央印发《关于实施各族青少年交流计划的意见》，决定实施各族青少年交流计划，创新推进各族青少年交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识，推动中华民族共同体建设。

　　意见提出，要坚持突出铸牢中华民族共同体意识主线，坚持东西协作，坚持动员社会，坚持分类指导，坚持注重实效。到“十四五”末，各族青少年跨区域和区域内双向交流活动在全国普遍开展，基本实现常态化、制度化、规范化，促进各族青少年相互理解尊重、相互包容欣赏、相互学习帮助，铸牢中华民族共同体意识。

　　意见明确了各族青少年交流计划的主要任务。一是开展各族青少年主题交流活动，组织东中部地区和民族地区共同开展各族青少年学生主题夏（冬）令营；二是开展各族青少年社会实践交流活动，通过研学旅行、铸牢中华民族共同体意识实践教育等活动，让各族学生了解中华民族、领悟中华文化、深化对中华民族共同体的理解和认识；三是开展各族青少年志愿服务交流活动，开展彰显铸牢中华民族共同体意识意义的志愿服务交流活动，引导广大青少年积极投身乡村振兴、环境保护、文化传承等志愿服务；四是开展各族青少年“手拉手、结对子”帮扶交流活动，建立健全城市、学校、家庭等多层次、多形式交流合作机制，广泛开展结对合作、联谊联心、济困帮扶等活动。

　　意见还提出建立协调机制、明确责任分工、广泛社会动员、强化政策支持、做好宣传引导等保障措施。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月23日 04 版）
(责编：孙竞、郝孟佳)

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