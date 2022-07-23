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“三支一扶”计划已累计选派46.9万名高校毕业生

2022年07月23日04:04 | 来源：新华社
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新华社北京7月22日电（记者姜琳）人力资源和社会保障部人力资源流动管理司司长张文淼22日表示，“三支一扶”计划自2006年启动实施以来，已累计选派46.9万名高校毕业生到基层就业和服务，既为引导鼓励高校毕业生到基层就业发挥示范引领作用，也为基层一线补充了宝贵的人才。

张文淼是在当天召开的人社部2022年二季度新闻发布会上介绍了上述情况。“三支一扶”计划是人社部会同有关部门组织实施的高校毕业生支教、支农、支医和帮扶乡村振兴等基层服务项目。今年中央财政支持招募3.4万高校毕业生参加“三支一扶”计划，比去年增加了2000名。截至目前，共有28个省份发布了招募公告。

据张文淼介绍，从各省发布的岗位看，今年的“三支一扶”计划主要有三个特点。一是优先满足重点地区招募需求。各地加大对国家乡村振兴重点帮扶县、脱贫地区、艰苦边远地区、少数民族地区等招募人员的力度，为基层全面实施乡村振兴战略提供坚实的人才支持。

二是服务岗位类型进一步丰富。各地在做好支教、支农、支医和帮扶乡村振兴等传统岗位征集的基础上，结合基层实际需求，大力开发乡村振兴协理员、乡村建设助理员等岗位，更好满足基层经济社会发展对各类专业人才的需求。

三是实际招募规模有所扩大。已发布公告的28个省份计划招募3.95万个岗位，其中有21个省份在中央财政补助名额的基础上进一步扩大了招募规模，比中央下达计划数增加了8500多个，为高校毕业生提供了更多到基层就业和服务的机会。

(责编：孙竞、郝孟佳)

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