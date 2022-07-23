7月4日，在湖南省湘潭市先锋街道桐梓村的农耕文化体验基地，小朋友将采摘的辣椒放进桶里。

新华社记者 陈泽国摄

7月13日，在河南省社旗县第二初级中学的运动场里，孩子们正在进行篮球训练。暑假期间，该县中小学校运动场对外开放，孩子们纷纷来到运动场上参加篮球、足球等体育训练活动，强身健体。

杨银鹏摄（人民图片）

暑假期间，贵州省黔西市甘棠镇妇联、纪委依托村（社区）的农家书屋，办起暑期公益托管班，通过招募大学生志愿者、社会专业人士为学生提供艺术辅导、读书赏析、电脑讲座、游戏等公益课程。图为7月18日，志愿者在暑托班上和孩子们一起做掰手腕的游戏。

周训超摄（人民图片）

7月14日，学生在广西壮族自治区南宁市一家新华书店看书，享受书香假期。

新华社记者 陆波岸摄

7月17日，小朋友在江苏省扬州市科技馆内体验“辉光球”。

新华社发（孟德龙摄）

7月5日，上海市长宁区消防救援支队延安救援站举行了“暑期消防夏令营启动仪式”，辖区内的一些小学生在消防员的带领下，体验灭火救援装备、个人防护器材，学习消防安全知识。

新华社记者 陈 飞摄

7月10日，在浙江省湖州市德清县新市镇古戏台上，孩子们在戏曲老师指导下练习京剧表演基本功。

王树成摄（人民图片）

眼下正值中小学生暑假期间，也是“双减”政策提出一周年之际。为了丰富学生在“双减”政策落地后的首个暑假生活，各地相关部门持续推出青少年夏令营、青少年暑假社区托管等活动，促进学校教育、家庭教育和社会教育的有机衔接，让青少年学生度过一个文明、安全、快乐的暑假。这个暑假，越来越多的孩子不再沉浸于“题海”之中，奔波于各类补习机构，而是在更加多元的实践作业中得到收获，度过更加丰富多彩的暑假生活。

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