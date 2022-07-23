“毕业喽！”走出北京城市学院校门，王宁踌躇满志。在校园里已有过多次创业经历的他，对于如何就业，早有了自己的打算。

去年4月，王宁成立了公司，专门为校内学生、教师及周边小区人群提供外卖、快递上门配送服务，打通了外卖配送服务的校园“最后一公里”，很受客户们欢迎。但是，刚步入社会，这个校园里的“创业老手”还是碰到了困难：资金不足，怎么办？

“天降及时雨！北京市顺义区人力资源和社会保障局竟然主动来帮我啦。”王宁激动地说。原来，通过高校毕业生大数据摸查，该局了解到王宁的需求，并针对他目前创业遇到的难点、堵点，为他量身定制了一揽子解决办法。

很快，一个为王宁服务的专班建立起来了。他们与王宁面对面沟通，为他详细介绍北京市创业担保贷款、一次性创业补贴等惠企政策，并帮他结合实际情况，一项一项分析各项政策申请条件、详细讲解贷款办理流程及需要提供的相关材料，帮助他和北京银行顺义支行对接，指导他去银行办手续……一条办理贷款手续的绿色通道，在王宁面前铺开。

没多久，实地核查公司的经营状况后，王宁申请的10万元创业担保贷款就批了下来。“这种机制帮我解决了融资难、融资贵问题，有效缓解了资金压力，心头的包袱一下子变轻了。”王宁露出了笑容。

从校园走入社会，王宁感觉到，公司的事务越来越复杂了。“以前是几个人结伴做生意，现在变成了真正的企业，很多问题都必须面对。比如，给员工缴纳社保这样一系列的基础问题。”作为一名刚毕业的大学生，王宁在这些方面的知识、技能都存在不足，急需专业知识、政策方面的系统培训。得知这个情况，专班专门邀请区社保中心、劳服中心、就业促进科等部门为王宁提供指导。

专班还主动提出建议，帮王宁与北京市人社局、北京市股权交易中心进行对接，指导他登陆“新四板”大学生创业板，着手准备相关材料。经过两个月时间，王宁的公司成功登陆北京四板市场大学生创业板，公司发展迈上了新台阶。

今年以来，面对高校毕业生就业的困难和挑战，全国各级各地人力资源和社会保障部门做了大量工作，王宁的创业故事只是个缩影。围绕稳定就业尤其是高校毕业生就业，各地人社部门纷纷打出政策“组合拳”——

陕西把高校毕业生就业作为重中之重，开发政策性岗位8.2万个，同比增长26%；

安徽组织各类就业服务进校园活动1123场，发布通知引导高校毕业年度学生到中小企业实习见习；

山东开展“就业服务进校园”，人社局长“牵头”，动员百个服务机构、千名职业指导师、万家优质企业，推进政策、岗位、培训等“七进校园”；

辽宁开展“公共就业服务进校园”活动584场，开发政策性岗位11万个、市场化岗位38万个、优质见习岗位2万个；

湖北实施“才聚荆楚”工程20条，对高校毕业生直接凭毕业证落户，给予租房和生活补贴；

广西实施“高校毕业生留桂就业计划”，引导高校毕业生留桂就业；

…… ……

“近期，国务院办公厅出台高校毕业生等青年就业创业新政策，明确了岗位开发、强化服务、简化程序等20条政策措施，毕业生离校前后，又及时启动实施未就业毕业生服务攻坚行动，开通未就业毕业生求职登记小程序，高频举办公共就业服务专项活动，落实实名制就业帮扶，对困难毕业生开展结对帮扶。”人力资源和社会保障部就业促进司有关负责人表示，“下一步，人社部将深入实施未就业毕业生服务攻坚行动，以实名服务为支持，加大岗位拓展、招聘服务、困难帮扶等力度，确保工作不断档、服务不断线，助力毕业生走稳就业路。”

（记者 邱玥）

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