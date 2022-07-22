据新华社电 （记者杜 鹃）第二届“汉语桥”世界小学生中文秀全英大区赛日前在线上举行。经过角逐，3名选手将代表英国参加全球决赛。

来自英国23所中小学的237名学生参加了幼儿组、少儿组和少年组3个组别的个人秀和团体秀比赛。

比赛分为中文听说读写和中华文化技能两大类，参赛形式包括朗诵、脱口秀、书法、歌曲演唱、器乐表演、武术、绘画等。小选手们通过提前录制的视频，展示他们的中文水平和学习汉语的乐趣。经过角逐，比赛选出3个年龄组个人和团体秀前3名以及3个单项奖，莱瑟斯、尼古拉·阿舒尔科夫、米洛·沃特斯3名选手将代表英国参加全球决赛。

英国文化协会代表香农·韦斯特在比赛前致辞说，中文是一门非常重要的语言。他欣喜地看到，在英国，大中小学生都有机会参加汉语比赛。

“汉语桥”世界小学生中文秀由中国教育部中外语言交流合作中心主办，2021年启动，面向5岁至14岁的外国在校学生，旨在为他们提供展示中文能力的舞台，激发他们学习中文的动力并为其持续学习中文打下良好基础。

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