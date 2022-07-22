张赫珈

原标题：汉语为桥 “云游”中国

在西南交通大学的家庭探访活动中，四川省都江堰市万汇学校的2名学生在练琴。

北京语言大学主讲老师熊湘懿（左）带领北语附小的同学在故宫直播。

在华东师范大学“中文培优”项目课堂中，英国学员在展示“汉服鉴赏与绘画”作品。

北京语言大学中外教师直播探访位于北京前门的一家书店。

日前，“汉语桥”英国“中文培优”项目学生线上夏令营闭营。

图为夏令营期间，英国学生在上课。

为期两周、1500余名英国中学生参加的“汉语桥”英国“中文培优”项目学生线上夏令营日前闭营。其间，分布在11个中国城市的16所中方院校围绕“熊猫与动物园”“运动与现代生活”“校园生活”“历史与文化遗产”四个主题，为英国学员提供了直播授课、视频游览、民俗体验、音乐晚会、家庭参访等多样化的中文教学形式和文化体验。

“在线学习安排密集，学生有机会、有时间进行专注的互动式学习。他们非常喜欢和中国同龄人交流，与中国人说中文时也非常兴奋，这为学生了解中国人的生活方式提供了有效窗口，让他们对中文和中国文化有了更直接的体验。”参与该项目的一所英国学校的相关负责人如是说。

领略中国城市独特风采

城市探访直播活动是本次线上夏令营的重头戏，受到不少英国学生的青睐。

夏令营开营第二天，在直播视频中，有着深厚文化底蕴的重庆靓丽登场，灵动秀丽的山城美景映入大家眼帘。跟随主持人的脚步，热辣的火锅、诱人的串串、喷香的小面等一一亮相，让学员们直呼，“一定要早日到中国品尝美食”。

领略过重庆的独特美景，学员们跟随浙江师范大学的主持人，线上“云游”杭州——欣赏中国茶艺并与英国的茶文化进行对比；到实体直播间一探主播风采并了解其运作模式。融汇了古老与现代气息的杭州，不仅给学员们留下深刻印象，还让其发出“迫不及待地想要到中国”的感叹。

“云游”的脚步不停，当巧夺天工的铜车马、闻名世界的兵马俑等出现在直播视频中时，学员们在未来中国城市游览计划中，再添一城——西安。在40分钟的主题直播中，主持人带领英国学员云游了西安城墙、永兴坊、兵马俑、长安十二时辰和大唐不夜城等名胜古迹和知名景点，让大家领略了西安作为古都的厚重与繁华。

北京是此次夏令营城市探访直播活动的最后一站。来自北京语言大学的主持人从文化入手，带领学员们沿着中轴线走近北京，从永定门到正阳门，从天安门到景山……大家直言感受到了北京的历史魅力和勃勃生机。

在镜头中展现出不同特色的中国城市，让远在英国的学员立体、直观地了解了中国，感受到了现代与传统相融的独特魅力。正如一名学员所言：“‘云游’中国活动不仅有助于我们加深对中文的理解，还让我们近距离走近了中国。”

不少学员也纷纷在直播现场留言，表达“想到中国看看”的愿望：“我们爱中文，爱中国人，希望能到中国实地看看。”

语言教学和文化教学相结合

在此次夏令营活动中，中文教学无疑是重点。参与的各所中方院校都组织了优秀的教师团队，将中文教学和中国文化教学结合起来。通过两周的沉浸式学习，英国学生不仅对中文产生了浓厚兴趣，还对中国文化有了更深入了解，更是通过中文听说练习提升了中文交际能力。

在“中文诗歌与节日习俗”文化活动课上，作为“汉语桥”英国“中文培优”项目的参与院校，华东师范大学的教师聚焦中秋佳节，从“圆”的形状出发，带领学员了解中国传统节日中秋节的来历与习俗并向其介绍各式各样的月饼。英国学员纷纷表示，第一次知道月饼有如此多的口味可供选择，也了解了中秋节所承载的文化信息。

今年是云南师范大学第二次参加英国“中文培优”项目，该校国际汉语教育学院相关负责人表示，学院着力打造全方位沉浸式语言+文化线上体验，希望通过多元互动的丰富活动，让英国学员提升语言技能，开拓文化视野。

在云南师范大学举行的结营典礼上，来自3所英国学校的学生代表表示，跟着中国老师和语伴一起学习讨论，提升了自己的中文水平，增进了对中文、中国的认识。这也是不少参加夏令营的学员的共识，很多学员在结营后能用中文表达自己入营两周的收获更是有力佐证。

感受真实、立体、生动的中国

2016年9月，英国政府宣布正式启动中文教学项目“中文培优”项目（MEP），支持英格兰中学中文教学，并确立了明确的培养计划。到目前为止，已培养了不少优秀中文人才。作为该项目的重要环节，每年参与该项目的学生会在掌握一定中文基础后，参加访华夏令营进行集中研修。受新冠肺炎疫情影响，2021年的夏令营通过线上平台举办，今年仍延续了线上模式。

中国教育部副部长田学军在今年夏令营开幕式的视频致辞中表示，帮助两国民众特别是青少年学习对方的语言，一直是两国教育领域的重点工作之一，希望英国学生通过学习中文，了解中国的过去、读懂中国的现在和未来，与参加夏令营的中国学生分享成长经历、建立真挚友谊，并在合适的时候到中国实地感受一个真实、立体、生动的中国。

虽然只有短短两周时间，但参加夏令营的学员表示收获满满。一笔一画书写汉字，一词一句练习对话，制作创意百出的熊猫折纸作品，分享屏幕两端的校园与家庭生活，唱响心灵相通的动人乐曲，探访横跨古今的中国历史名城……每一个瞬间，都给学员们留下了深刻的印象。

作为该培优项目的主办方之一，伦敦大学学院校长迈克尔·斯宾塞表示，希望参加夏令营的学员通过两周的学习，将来更喜欢学习中文，更了解中国文化，交到更多的中国朋友。

中外语言交流合作中心副主任静炜表示，目前有越来越多的外国学生在汉语水平考试（HSK）中取得好成绩，使用中文流利对话，了解、理解中国的风俗习惯、思维方式和哲学文化，成为中国与他们各自国家之间的教育文化交流使者。

（本文配图均由中外语言交流合作中心提供）

(责编：李依环、孙竞)