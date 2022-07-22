原标题：“龙脉相传 青春中华”之旅再启程

新华社北京7月21日电 （记者陈舒）以“龙脉相传 青春中华”为主题的2022年全国台联第十九届台胞青年千人夏令营，21日通过视频连线方式在两岸多地及海外同步开营。

全国台联会长黄志贤宣布开营并授夏令营总营旗。全国台联副会长纪斌在致辞中表示，希望广大台湾青年追求进步，用青春的智慧和汗水为民族复兴贡献力量；追求奋斗，积极投身祖国发展建设；追求真理，看清历史发展大势，为推动两岸关系和平发展、融合发展扛起时代重任。

中国国民党前主席、中华青雁和平教育基金会董事长洪秀柱，新党前主席郁慕明，劳动党主席吴荣元，统一联盟党主席戚嘉林等台湾嘉宾通过视频对开营表示祝贺。洪秀柱表示，夏令营活动穿越两岸形势变化，克服疫情肆虐的影响，从未间断，这样的坚持弥足珍贵。希望台胞青年牢记时代使命，积极扮演两岸和平的推动者、民族复兴的参与者、未来统一的奋斗者，共创中华民族美好未来。

营员代表、北京大学台湾学生林彦辰表示，通过夏令营活动，自己对中华文化传承一定会有新的认识。未来，将多向岛内青年分享在大陆的经历和感悟，帮助更多岛内青年认识祖国大陆。

营员代表、台湾政治大学学生许陈品表示，全国台联努力不懈组织两岸青年交流活动，让课本、视频中的祖国江山真实呈现在台湾青年眼前，帮助我们深刻认识中华文化的源远流长和与时俱进。

因应疫情影响，本届夏令营采取线上线下相结合方式举行。线上部分采取“云授课”“云参访”模式，将举办数字经济研习营、青春力量中华之光（美洲）研习营和茶文化（东南亚）研习营等活动。线下活动将在大陆近30个省区市举行，通过参访新兴行业代表企业、体验传统非遗项目等方式，帮助台湾青年感受祖国日新月异的发展变化，加深两岸青年情感认知，促进两岸同胞心灵契合。今年夏令营，线下营员逾600人，线上线下总营员逾1000人。

开营前夕，两岸的台胞青年分别在北京长城脚下和台湾新北平溪，共同书写祝福语、放飞祈福孔明灯，祝愿两岸早日战胜疫情，更表达对实现民族伟大复兴的期盼。

全国台联台胞青年千人夏令营是两岸青年交流品牌活动，2004年起已连续举办18届，累计吸引2万余名台胞青年参与。开营式现场，全国台联还与故宫博物院共同发布了本届夏令营吉祥物“江山猫”。

(责编：李依环、孙竞)