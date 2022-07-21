2022年暑期是“双减”后的第二个暑期，适逢“双减”工作一周年之际，为营造打击违规培训的高压态势，持续强化校外培训监管，让广大中小学生度过一个平安、愉快、有意义的假期，7月20日至8月30日，教育部将在全国范围内组织开展以“强化培训监管 守护快乐假期”为主题的校外培训“监管护苗”2022年暑期专项行动。

专项行动覆盖全国31个省份和新疆生产建设兵团，重点聚焦校外培训机构较多的省会城市和群众举报投诉集中的重点城市。主要解决当前校外培训治理中存在的三方面突出问题：一是严查学科类培训隐形变异，坚决打击一些机构和个人以“一对一”“高端家政”“众筹私教”“研学旅行”等名义违规开展培训；坚决打击已压减的学科类培训机构“假注销、真运营”的情形。二是严查非学科类培训恶意涨价行为，坚决打击违法违规收费行为，特别是借暑假之机恶意涨价行为。三是有效化解群众“退费难”问题，“一企一策”指导培训机构妥善处理、加快化解学生及家长退费诉求；严格落实培训机构预收费监管要求，坚决避免由于无钱可退等原因造成“退费难”问题。另外，专项行动还部署各地同步加强对校外培训机构从业人员和培训材料的管理，做好培训机构安全检查和违规竞赛查处工作。

专项行动要求，各地要以高度的政治责任感抓好组织实施。要切实落实联合检查工作机制，压实属地责任，广泛动员街道、居委会、社区等力量，深入推进网格化管理。针对群众举报、舆情监测等渠道反映的隐形变异违规培训问题，快速核查联动处置。要切实做到问题不解决不松劲、解决不彻底不放手、群众不认可不罢休，切实巩固好校外培训治理成果，维护好人民群众根本利益。

专项行动强调，各地要加强宣传引导，畅通举报渠道，并鼓励群众积极通过国务院“互联网+督查”、教育部官网、“中国教育督导”微信公众号举报平台及各地举报渠道，提供违法违规问题线索，共同打击校外培训领域违法违规行为，形成校外培训治理群防群治的良好局面。

(责编：袁勃、牛镛)