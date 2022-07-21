据新华社香港7月20日电 （记者张雅诗）香港中学文凭考试20日公布2022年考生成绩，本届逾4.2万名香港在校高中考生当中，超过四成考生的成绩达到香港高校录取的最低要求。此外，今年以文凭考试成绩报考内地高校的人数继续上升。

相当于内地高考的香港中学文凭考试今年有超过4.7万名考生应考，其中包括42328名在校应届高中毕业生以及5563名自修生。香港考试及评核局数据显示，参加本届文凭考试的在校高中生中，17336人的成绩达到香港高校录取最低要求。目前，香港高校可提供约1.5万个特区政府资助的大学本科名额。

香港特区行政长官李家超日前在社交媒体上，响应特区政府教育局局长蔡若莲发起的以“一人一字”方式鼓励应届考生。李家超将“同”字送给考生们，表示无论考生们未来继续升学、就业还是创业，大家都会与他们一起同行。

近年不少香港高中毕业生选择到内地升学。数据显示，截至6月上旬，今年通过各种途径报考内地高校的香港中学毕业生有13190人，其中“内地高校招收香港中学文凭考试学生计划”（以下简称“文凭试收生计划”）有4890人进行了确认。

负责处理文凭试收生计划申请事宜的中国教育留学交流（香港）中心表示，今年有129所内地高校参与文凭试收生计划，依据香港中学文凭考试成绩择优录取学生。该计划的报名人数持续上升，今年比去年增长2.2%，主要原因之一是香港学生对国家经济社会发展前景有信心，他们希望通过到内地升学，谋划未来发展。

香港中学文凭考试每门科目成绩分为5个等级（1-5），“5”级为最高。一般在校高中考生会报考四门核心科目，包括中文、英文、数学和通识，以及两到三门选修科目。通过中学文凭考试成绩申请香港高校的最低要求是在四门核心科目中分别获得“3”“3”“2”“2”的成绩。

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