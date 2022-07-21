记者近日从第54届国际化学奥林匹克组委会获悉，经过9天激烈角逐，中国代表队4名选手全部摘得金牌，并包揽金牌前三名。

北京时间7月10日至18日，第54届国际化学奥林匹克在天津南开大学线上举行。来自全球84个国家和地区326名热爱化学的青年选手云端相聚，同场比拼，共产生金牌36枚、银牌71枚、铜牌103枚和荣誉奖23名。金牌前三名的选手分别是傅周（中国）、张旭瑞（中国）、贺文（中国）。

中国选手在这项国际赛事中一直表现优异。自1987年首次组队参加在匈牙利举办的第19届国际化学奥林匹克以来，中国至今共派出选手140名，其中107人获得金牌，29人获得银牌，4人获得铜牌。

本届赛事理论考试的试题内容涵盖无机化学、有机化学、物理化学、结构化学、分析化学等。试题展现了中国化学为世界科技进步作出的突出贡献。

为让参赛选手在“云端”也能体验化学实验操作，本届赛事组委会首次引入虚拟仿真实验和线上实验题，通过采用计算机仿真、虚拟现实等技术，实现理论与实验的紧密结合，让参赛选手突破时空限制，体验化学实验的乐趣。赛事组委会还专设“金丝猴奖”，以奖励在实验题目中表现出色的青年选手。

国际化学奥林匹克(International Chemistry Olympiad，简称“IChO”)是世界上规模和影响最大的高中生化学学科竞赛活动，每年举办一届。首届国际化学奥林匹克于1968年在原捷克斯洛伐克首都布拉格举行。此届竞赛由中国科学技术协会、天津市人民政府联合主办，南开大学、中国化学会、中国科协青少年科技中心、天津市科学技术协会共同承办，围绕“改变 创造 融合”的赛事口号，推动科技向善、促进开放融合、鼓励创新创造、激发科学兴趣。（记者刘茜、陈建强 通讯员吴军辉）

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