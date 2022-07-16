原标题：广西提升残疾人就业服务 促三年内新增3.3万名残疾人就业

图为发布会现场。 吴婷婷 摄

广西壮族自治区残联党组书记、理事长黄丽娟15日介绍，广西近日出台《广西促进残疾人就业三年行动实施方案(2022—2024年)》(以下简称《实施方案》)，提出进一步落实残疾人就业创业扶持政策，加大残疾人职业技能培训力度，不断提升残疾人就业服务质量和效益，稳定和扩大残疾人就业岗位，三年内实现广西城乡新增残疾人就业3.3万人的目标。

当天，广西壮族自治区人民政府新闻办公室举行新闻发布会。会上公布的数据显示，截至2022年6月30日，广西持证就业年龄段残疾人为62.77万人，其中实现就业31.13万人，就业率为49.59%；广西全区城乡新增残疾人就业5843人，比去年同期增长99.42%。

黄丽娟介绍，广西将实施助残就业十项行动达成上述目标。在安排残疾人就业方面，自治区级党政机关单位应至少安排1名残疾人就业，其中自治区残工委成员单位在2023年前率先完成至少安排1名残疾人就业任务。国有企业、民营企业应根据行业特点积极开发岗位定向招录残疾人就业，每年至少组织一次助残就业招聘活动。此外，广西将组织一批头部平台、电商、快递等新就业形态企业，对接残疾人就业需求。

根据《实施方案》，广西将成立“广西爱心助残就业联盟”，打造残疾人八桂系列技能劳务品牌，创建“八桂自强技术能手工作室”等，多渠道促进残疾人就业。在针对重点就业人群方面，广西将建立高校残疾人在校生数据库，开展“一对一”精准就业服务；将残疾人大学生纳入国有企业、民营企业招聘高校毕业生专项行动，中小微企业高校毕业生就业支持计划等项目，并给予优先安排。

同时，广西将建设面向全区招生的残疾人中等职业学校，加强高校特殊教育学院建设，推动广西区内普通高等职业教育机构开设面向残疾人的特教班。此外，对有就业需求和就业条件的就业年龄段未就业残疾人开展就业技能培训、岗位技能提升培训或创业培训，对符合条件的残疾人按规定给予培训费、生活费(含交通费)补贴。

黄丽娟表示，受当前经济下行和疫情双重影响，今年以来，广西印发多个有关残疾人就业的实施办法和方案，提出各级机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业的目标任务，对用人单位招录(聘)残疾人从制定计划、考试体检与考察、公示与录用、责任与监督等各环节作出详细规定。截至6月底，34家自治区残工委成员单位已经有19家落实安置残疾人就业。(张文茜)

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