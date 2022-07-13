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智慧教育铸牢中华民族共同体意识工作北京研讨会举办

2022年07月13日17:19 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月13日电 （记者孙竞）日前，由中国教育报刊社人民教育家研究院主办，新疆和田地区皮山县委、县政府协办，中国教育报刊社民族教育中心（中国民族教育杂志）承办，中国教育报刊社、安徽省驻新疆援建指挥部支持的“智慧教育铸牢中华民族共同体意识工作北京研讨会”在国家教育行政学院举办。

研讨会围绕安徽省驻新疆援建指挥部和皮山县委、县政府共同推进的对口支援工作中探索的“智慧教育铸牢中华民族共同体意识”实践进行了研讨，并发布了“智慧教育铸牢中华民族共同体意识‘皮山模式’专家共识”和“智慧教育铸牢中华民族共同体意识”课题研究报告。

专家们一致认为，智慧教育铸牢中华民族共同体意识的“皮山模式”是以铸牢中华民族共同体意识为主线，以开展国家通用语言文字能力提升和丰富中华民族共同体意识专属资源两大工程为着力点，同步建设多重保障机制，在技术赋能下持续推进的皮山县智慧教育项目。皮山县智慧教育项目的实施与推进，整体提升了全县教育教学质量，深度助推了铸牢中华民族共同体意识教育；助力皮山县教育系统国家通用语言文字能力的持续提升，为民族地区学校推广普及国家通用语言文字提供了借鉴；探索了民族地区教学资源建设的有效途径，为民族地区铸牢中华民族共同体意识教育提供了资源建设的经验。

教育部有关司局，相关研究机构，安徽省驻新疆援建指挥部，安徽省教育厅，新疆维吾尔自治区教育厅，和田地区教育局，皮山县委、县政府等相关领导和专家参加会议。

(责编：孙竞、熊旭)

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