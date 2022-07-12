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“幸福教育与立德树人”研讨会在北京举行

2022年07月12日11:31 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月12日电 （记者李依环）由中国人生科学学会中小学教育专业委员会、中国人民大学出版社、北京市海淀区教育学会共同主办的“幸福教育与立德树人”研讨会在北京举行。会议以“现场+云端”的形式进行，来自山东、安徽、云南等多地学校代表同步线上参会。

“双减”背景下，如何保护孩子的童年，尊重儿童的天性，落实立德树人的根本任务？中国科学院附属玉泉小学校长高峰经过20年在全国多地中小学的不断探索实践，总结形成的“幸福教育育人模型”提出了办学路径的具体思考。

在高峰看来，幸福教育实践开辟了一条新的育人路径。它以儿童为本位，以课程为中心，重构学校组织结构，重建校园管理机制，协调配置教育资源，建设充满幸福感的校园。经过多个地区、多所学校的实践检验，均取得了良好办学实效，造就了一批师生感受到幸福、教学业绩突出的优质学校。

会上，中国人生科学学会中小学专业委员会理事长聂延军表示，幸福教育着力培养学生的核心素养，基于孩子个体特点，在课程重构和学程再造中，为每个孩子提供量身打造的成长课程。幸福教育更赋予学生快乐的童年、完善的人格，赋予他们生动活泼、身心健康发展的过程，这让每个学生在蓬勃生长中，打下积极乐观的底色。

“儿童的教育关系到国家的未来，关系到民族的未来。”北京师范大学资深教授顾明远在总结点评时谈到，“双减”政策的目的就是通过减轻学生负担，让学生幸福地生活、学习，够让学生有时间走向大自然、走向社会、锻炼身体，有时间参加他喜爱的活动，真正能够做到德智体美劳“五育”并举。幸福教育理念确实值得深入研究、实践和学习。

会议期间举行了新书《推开幸福教育之门》首发式。据介绍，该书是中国科学院附属玉泉小学校长高峰将其20年的办学实践进行系统提炼总结而成的教育专著。

(责编：李依环、熊旭)

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