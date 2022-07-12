原标题：一场关于思政课程和文化技艺互融的讲述

“醒狮一吼，精神抖擞。”7月8日，在广东省佛山市第二届精品思政课（慕课）大赛决赛现场，佛山市南海区理工职业技术学校思政课高级教师华群青在授课中，将醒狮、藤编等佛山非遗文化元素搬上了讲台。当日常再熟悉不过的文化元素，“破圈”走进思政课，同学们瞬间来了兴趣。一场关于思政课程和非遗技艺如何创新互融的讲述，被娓娓道来。

“作为一名思政课教师，要在新时代新征程上讲好思政课，必须紧跟时代步伐，常学常新，特别是要感受新兴青年文化，不断进行教学改革和创新，当好学生成长路上的‘引路人’，让知识传授与价值引领交相辉映。”最终荣获中学教师组一等奖、最佳人气奖双项大奖的华群青向记者说。

党的创新理论如何更加深入人心？思政课堂上如何进一步讲好中国故事，强化正向价值引领？教师的思想政治素质和道德修养水平如何快速得到提升？举行精品思政课（慕课）大赛，正是佛山市为强化教育事业立德树人本色所做的探索。

据佛山市委宣传部相关负责人介绍，本次比赛以“奋进新征程 建功新时代”为主题，旨在深入宣传阐释党的百年奋斗重大成就和历史经验，展现新时代伟大成就，反映佛山建设新成果、市民生活新变化、经济社会新发展。比赛分为线上征集、初赛评审、线下晋级赛、线上展示以及总决赛五个阶段。

与上届不同，本届比赛将参赛范围由原来的高校教师组扩大至中学教师组，同时增设大学生组别，鼓励参赛教师、学生综合运用新媒体、艺术融合等形式制作传播优质课程内容，打造富有引领性、成长性、生动性的精品思政课，让广大学生学起来引“共鸣”、品起来增“回味”，全方位提高全市思政课教学质量和水平。

据了解，大学生组别作品参与线上评比和展示，不组织线下赛事，此前已评出一、二、三等奖及优秀奖。本次决赛之后，主办方将组织高校教师组、中学教师组及大学生组的优秀作品进行线上展示、传播，接受网民点赞。

大赛自启动以来，佛山市广大教师积极响应，精心准备，充分结合朗诵、歌唱、舞蹈、说唱、短视频、微电影等艺术和素材方式录制授课视频，在全市掀起了思政课“大练兵”热潮。

在准备比赛的过程中，佛山市的思政老师们可谓是“八仙过海各显神通”——有的坚持问题导向，注重用启发式教育引导学生发现、分析、思考问题，在传经授道中把思政课讲深、讲透、讲活；有的善用讲故事的方式，用鲜活的内容、活泼的方式，讲好故事中所蕴含的道理，通过故事传播知识理论，强化价值引领……

决赛当天，中学教师组和高校教师组的参赛教师同场竞技，深入挖掘思政课蕴含的思想价值和精神内涵，将伟大建党精神、非遗文化、法治意识、家国情怀等元素“润物无声”地融入教学，用通俗易懂的小故事讲述理论深刻的大道理。同时，参赛教师还借助纪录片、历史图片等资料，通过情景剧、朗诵、歌舞表演、快板等艺术形式演绎，呈上了一堂堂别开生面的思政课。

“我想通过《在青春赛道上跑出当代青年最好成绩》这堂思政课告诉同学们，这个时代是需要每一个年轻人去贡献自己青春力量的，只要他们扎扎实实地学习专业技能，依然可以发光发热，为国家贡献一份力量。”荣获高校教师组一等奖的广东职业技术学院思政课教师盛超表示。

近年来，佛山不断培养优秀思政课教师，优化队伍结构素质。2021年，全市共有中小学思政课专任教师4335名，44岁以下的青年教师占比高达71.9%，拥有本科及以上学历的更是达到98.9%，具有中高职称的占54.9%。

“我们的目标是逐渐在全市构建起‘人人有示范、堂堂有精品’的思政课建设新局面。以赛促教、以赛促学，真正与学生沟通心灵、启智润心、激扬斗志，培养更多能够担当民族复兴大任的时代新人。”佛山市委宣传部相关负责人表示。

（记者 吴春燕 王忠耀）

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