人民网北京7月11日电 （记者孙竞）7月8日上午，“强师在线”高师基础教育支持乡村振兴公益平台发布仪式在北京师范大学举行。

据介绍，“强师在线”是服务于乡村教师专业发展的公益平台，致力于推进乡村振兴。该平台引入北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、陕西师范大学等40所高等师范院校基础教育工作研究会理事单位优质资源课程，面向832个脱贫县的中小学教师开展在线培训，并提供专业发展支持。2022年6月，首批课程资源已经培训了10个脱贫县的教师。

北京师范大学校长马骏表示，“强师在线”的推出和持续应用，能为教育资源相对不足的地区提供实实在在的帮助，为老师们改进教学和共享优质资源提供良好的服务。在国家战略和整体部署下，北师大将以本次发布仪式为契机，与各方力量积极协作，扎实做好中西部欠发达地区高质量教师培养工作。

国家乡村振兴局副局长黄艳在发言中说，发展农村必须从乡村教育入手。乡村教育的崛起，教师培养至关重要。“强师在线”平台，立足信息和互联网技术优势，大胆探索乡村教师教育的新路径、新模式，是新时代教育支持国家重大发展战略的一次有益尝试。

中国教育学会会长朱之文线上发表致辞时谈到，乡村教师队伍始终是我国教育的一个薄弱环节，也是制约我国乡村教育发展的最大“瓶颈”。在智能化数字化时代，利用信息技术手段共享优质教育教学资源，为新时代加强乡村教师队伍建设、提升乡村教育质量提供了新的路径。他期待“强师在线”服务对我国乡村教育发展、对高师院校基础教育研究产生积极而深远的影响。

记者了解到，未来“强师在线”平台将汇聚更多专业力量，聚焦中西部欠发达地区教师的定向培养和精准培训，增强其“造血”功能，巩固脱贫攻坚成果。

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