不久前的一天，满载着翠绿色西甜瓜的9辆大卡车开进南京农业大学校园。这是该校与南京市浦口区政府合作共建“全国农业科技现代化先行县”以来的阶段性成果。这批当天采摘的西甜瓜，满载着当地瓜农对南农大师生的感激之情。

自打与院士团队结了对子，困扰瓜农多年的土壤连作障碍便得到了攻克。院士们来后，不仅培肥了瓜田，选好了瓜种，也治好了土传病害。瓜苗“气色”好、根系壮，瓜果口感佳，“有病先治土”的瓜田养生疗法也逐渐在当地推广开了。

“农业科技要让农户坚定信心、尝到甜头。”南京农业大学社会合作处处长陈巍表示，南农大将通过抓品种引进、抓基地示范等工作举措，全力打造产业示范基地。同时，结合地方生产实践，切实解决产业发展问题。

解决瓜果蔬菜连作障碍，瓜苗起死回生

今年2月，南京农业大学向王村万亩优质瓜果蔬菜种植技术示范工程开展技术服务，帮助当地破解瓜果蔬菜连作障碍、西甜瓜新品种引进、小番茄青枯病绿色防控等生产难题。

“瓜农们经常自嘲是‘游牧民族’。”中国工程院院士、南农大资环学院教授沈其荣院士团队成员、王村万亩优质瓜果蔬菜种植技术示范工程项目负责人黄启为教授介绍，瓜类作物忌连作，如果连续种植3茬，土壤中病原微生物会大量繁殖，进而入侵作物根系、导致地上部枯萎，所以瓜农只能“打一枪换一个地方”。

“首先要解决的就是当地瓜果蔬菜的连作障碍。”今年春节一过，黄启为就来到了胡守兴家庭农场查看西甜瓜的幼苗长势，这里是王村万亩优质瓜果蔬菜种植技术示范工程的核心基地，260亩的基地瓜田就占了100亩。

黄启为到地里一看，连续的阴雨天气导致了西甜瓜幼苗长势差，灰霉病非常严重，整个育苗大棚内目及之处，找不到健壮的瓜苗。

“肥也施了，就是不见长；药也打了，就是防不住病。”农场主胡守兴直犯愁，如果幼苗营养跟不上、病害也得不到及时防控，10万株幼苗就要全部换掉，按市场上每株1.3元的均价，农场将面临13万元的损失。

黄启为教授回校与沈院士商量后，与南农大植保学院陈长军教授组建核心工作组，带领大家对取回的土壤和植株样品进行理化检测，分离病原菌、药物抗性筛选，及时给出了营养和生防综合配置的“处方单”。

仅仅一个星期，瓜苗重现生机，幼苗上的霉点逐渐消失、被损害的叶片病斑并未扩张，病情得到了有效的控制。

“瓜苗起死回生了！”胡守兴几乎不敢相信。

让秸秆、畜禽粪便变废为宝，帮土壤“养生”

不仅在已经发病的苗上找到了病根、对症下药，院士团队还带来了绿色、生态、可持续的土壤“养生疗法”，胡守兴说：“种了11年的瓜，这回是从根子上刷新了理念。”

近年来，南农大沈其荣团队一直致力于“变废为宝”，将农田秸秆、畜禽粪便等农业废弃物变成了改善土壤肥力、调控土壤微生物区系的宝贝。

黄启为介绍，相比瓜农采用的普通基质，用秸秆等发酵生产的木霉生物基质，其培育的幼苗根系明显增多、根系活力显著增强，移栽大田后抗性好，生长势头旺。

“要使作物持续长势良好，关键在于调控好土壤微生物区系。”沈其荣说，团队采用育苗和大田施用有益菌双管齐下的“养生栽培”模式，先将浓度很高的木霉生物基质用于育苗，使木霉菌在瓜苗根表和根际大量定殖，让有益菌与瓜苗根系构成命运共同体。同时，在即将移栽的大田再施用木霉全元生物有机肥，培育以木霉菌为主导的土壤微生物区系，逐渐“焕活”土壤、赋予土壤自身抑病能力的目的。这种双管齐下的“养生栽培”已经在不同经济作物上显现出很好的田间效果。

5月22日，沈其荣来到瓜田，仔细查看瓜田长势，并对西甜瓜叶片出现的不同症状进行了讲解和答疑，为瓜田今后精准施肥提出建议，这让胡守兴的信心和底气都更足了。

“国家给了我们研究经费，我们应该时刻回报国家和农民，中国的农业和农民如此亟须科技，论文要写在中国这块大地上，我们一定要继续写好这篇大论文。”沈其荣院士说。

据黄启为介绍，现在，用于30万辣椒和西红柿育苗的木霉生物基质材料已经准备好，用于辣椒和西红柿大田培育的全元生物有机肥也已投入生产。

(责编：孙竞、郝孟佳)