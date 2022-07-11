近日，教育部办公厅、工业和信息化部办公厅、国家知识产权局办公室联合印发《关于组织开展“千校万企”协同创新伙伴行动的通知》（简称“千校万企”行动），推动校企深度融合，主动服务和融入新发展格局。

《通知》强调，加快推进产学研深度融合是深入实施创新驱动发展战略的重要环节，是推动经济高质量发展的必然要求。要深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实中央经济工作会议部署，坚持“四个面向”，加强有组织科研，在更广范围、更深程度、更高水平上推动校企合作，构建伙伴关系，实现优势互补和协同创新，着力突破制约产业发展的关键核心技术和共性技术，加快高校科技成果向企业转移转化，打通从科技强到企业强、产业强、经济强的通道，有力支撑产业链供应链安全。

《通知》提出，利用5年时间，聚焦国家重大战略需求和产业发展共性问题，新增布局一批关键核心技术集成攻关大平台、教育部工程研究中心和校企创新联合体，支持高校和企业探索协同创新的新机制、新模式，根据龙头企业、专精特新中小企业和创新型中小企业等不同需求，开展不同形式的创新合作，实现精准对接，突破一大批关键核心技术和共性技术，强化企业需求牵引和市场化导向的知识产权布局，有组织推动1000所以上高校支撑服务10000家以上企业科技进步和产业发展。

《通知》以推动高校和企业双向发力为着力点、以发挥高校科技和人才的双重优势为基础、以实现供给与需求的精准对接为目标，实施“七个一批”重点任务，支持高校、企业开展不同形式的创新合作。

《通知》指出，各地要结合区域产业发展，联合研究制定政策措施和具体举措，组织开展丰富多样的校企对接活动，加强对协同创新项目的资金支持力度，有力促进产业高质量发展。

(责编：孙竞、李依环)