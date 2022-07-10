毕业季，山东理工大学物理与光电工程学院2022届毕业生王冬鑫向公司请假返回学校，赶上了他心心念念的毕业典礼。前不久，他刚刚通过了钜泉微电子（上海）有限公司的实习考核，并与公司正式签约。

“从大三下学期入驻‘青软’以来，我在学校停留的时间屈指可数，这让我格外珍惜最后这段校园时光。”王冬鑫的心情激动。

王冬鑫口中的“青软”，是山东理工大学的青岛青软实训基地。2016年，山东理工大学物理与光电工程学院与青岛青软实训教育科技股份有限公司开启了校企合作办学模式。

此后，像王冬鑫一样，物理学（集成电路方向）专业的学生经过学校前两年半理论性强的专业基础课程学习，后一年半就会来到青软实训基地进行实践性强的专业方向课及企业级项目实战实训的学习，通过强化集成电路方向企业真实案例项目的专业综合实训，学生专业技术水平及就业竞争力获得较大提升。

王冬鑫坦言，项目实训点燃了他的浓厚兴趣，通过不断研究学习，他对整个集成电路产业流程有了更深的理解和认知，最终成为一名版图设计工程师。

岗位实训，不仅很好地解决了高校毕业生重理论、轻实践的问题，还能让学生接触到行业内的最新技术，成为促进高校毕业生就业的重要途径。截至6月底，山东理工大学2022届物理学专业校企合作毕业生共75人，整体就业率达到98.7%。

对高职院校的学生而言，在理论基础不占优势的情况下，岗位实训就显得尤为重要。

“我已经搭上就业直通车了！”烟台职业学院2019级模具设计与制造专业学生王涛正在山东新视觉数码科技有限公司实习，毕业后将直接进入公司工作。

他所说的“直通车”正是烟台职业学院与山东新视觉数码科技有限公司进行的校企合作办学模式。“现在工业仿真与3D打印技术专业标准高，实践操作能力很重要。我们入学后前两年在校学习，有专门的技能训练中心和实训基地，学校引进了先进的软件和设备，我们用最新的技术操作，了解行业标准。最后一年到企业实习，由企业专业设计师总监亲自带队实训项目，充分接触实践项目，进一步提升技能水平。”王涛说。

“岗位实训对有效提升学生对口就业率的重要性不言而喻，我们与多家知名企业合作在校内投资3400余万元，建成10余个生产性实训车间，共同开展人才培养和科技服务工作，并接收部分毕业生就业。还有万华化学集团等企业开办了订单班，让学生实现学习与就业的零距离对接，保证了专业对口就业。”烟台职业学院招生与就业处处长刘佳振说。

（本报记者 赵秋丽 冯帆）

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