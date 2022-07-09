记者8日从宁夏回族自治区政府新闻办公室举办的“以先行区建设为牵引 推动高质量发展实现新突破”系列主题新闻发布会·打造科技创新高地专题发布会上获悉，为深化人才培养模式改革，培养创新型、复合型、应用型人才，宁夏未来每年新增的普通本科专业中，40%以上将是产业转型发展急需的专业。同时，宁夏计划建设一批特色鲜明、与区域产业发展高度融合的高职专业。

宁夏教育工委副书记、教育厅党组成员王宏伟表示，目前，宁夏20所普通高等院校建设有科技创新平台86个、自治区科技创新团队42个，拥有新型材料、清洁能源、生物医药等战略新兴产业相关硕博士学位授权点56个，占授权点总量51.8%；本科专业点159个，占专业点总量42.1%；高职专业点77个，占专业点总量42.3%。“下一步，我们将进一步优化学科专业结构，主动融入‘六新六优六特’产业发展需求，重点建设与创新驱动战略紧密相关的学科专业，为产业转型奠定坚实基础。”王宏伟说。

据悉，宁夏教育部门将围绕自治区创新驱动战略以及产业转型升级急需领域方向共建50个研究生产学研协同育人联合培养基地。同时，宁夏将深化“新工科、新医科、新农科、新文科”建设改革，支持高校探索“校企联合”等多种合作办学模式，建设新型材料、葡萄酒、文化旅游等18个高校现代产业学院，培养适应和引领现代产业发展的高素质创新型复合型应用型人才。

在职业教育产教融合发展方面，宁夏将推行现代学徒制教学改革，建设100个宁夏职业教育产教融合实训基地，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接。

预计到“十四五”末，宁夏将新增博士授权点10个，硕士授权点30个，本科专业30个，博士生规模达到1000人以上，硕士生规模达到1.5万人以上，本科生培养规模达到10万人以上。(李佩珊 李元昊)

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