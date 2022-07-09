近日，东北三省一区新农科教育联盟成立。该联盟由沈阳农业大学、吉林农业大学、东北农业大学、黑龙江八一农垦大学、内蒙古农业大学共同发起成立，下设5个子联盟，分别为本科教育联盟、研究生教育联盟、国际教育联盟、协同创新联盟、教师发展联盟，旨在全面推动新时代东北三省一区高等农林教育创新发展、高质量发展，提升服务经济社会发展能力。成立会上，主办方宣读了《辽宁省教育厅 吉林省教育厅 黑龙江省教育厅 内蒙古自治区教育厅关于大力支持东北三省一区新农科教育联盟建设的函》。

东北三省一区新农科教育联盟，是深化高校开放办学，加强省际、校际合作，推动农林教育高质量发展的重要创新举措。联盟将在资源共享、平台共建、协同育人、协同创新等方面，深化实质性合作、取得实质性突破，不断提升师资队伍建设水平、学科专业建设水平、实践教学水平、高素质人才供给水平，加快培养更多知农爱农新型人才，产出更多科技成果，为推进农业农村现代化、服务东北全面振兴全方位振兴贡献智慧和力量。

辽宁省教育厅厅长冯守权提出，联盟高校要扛起维护国家粮食安全和生态安全的重大政治责任，面向新农业、新乡村、新农民、新生态，促进学科交叉融合，用生物技术、信息技术、工程技术等现代科学技术改造现有涉农专业，培育优势专业集群，建设一流涉农专业。联盟高校要加强校校、校地、校所、校企育人要素和创新资源共享、互动，加快生物育种、黑土地保护等区域性共建共享实践教学基地建设，实现行业优质资源转化为育人资源、行业特色转化为专业特色，将合作成果落实到推动产业发展中，实现教育链、人才链、创新链、产业链紧密对接、深度融合。

沈阳农业大学党委书记刘广林表示，联盟成立必将为加强省际、校际合作搭建广阔的平台，为构建高素质新型农林人才培养体系提供宽阔的空间，为提高农科人才培养质量创造有利的条件，为全面提升科研创新能力、增强区域创新服务能力注入强大动力。（记者刘勇）

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