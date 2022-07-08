据新华社北京7月7日电 截至2022年6月底，全国省市县三级中小学教职工编制，已如期达到或高于国家基本标准，有效促进了教育资源的城乡均衡配置，为办好人民满意的教育奠定了坚实基础。

中小学教职工编制国家标准自2001年制定以来，先后两次调整，逐步提升农村、县镇编制标准，2014年实现全国城乡中小学教职工编制标准的统一。针对经济社会发展、人口流动等形成的区域间基础教育不平衡问题，2021年6月，中央编办、教育部立足于服务人民群众、为教育事业发展办实事，共同研究印发《关于推动中小学教职工编制全面达到国家基本标准的通知》，要求各地2021年底前实现全省（自治区、直辖市）总量达标，2022年6月底前实现以县（含地级市辖区）为单位全面达标。

各地认真贯彻落实达标要求，通过深化事业单位改革、行业改革精简事业编制，重点向基础教育领域倾斜；通过建立完善编制跨层级跨地区调整机制，加大对民族地区、边疆地区、经济欠发达地区和人口流入地的中小学教职工编制保障力度；通过运用大数据思维有效盘活空编资源，化解编制闲置和编制不足的结构性矛盾；通过加大监督检查力度，使违规借用占用挪用的教职工编制回归学校等，中小学教职工编制总量显著提高。

《 人民日报 》（ 2022年07月08日 11 版）

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