原标题：彭永臻院士： “污水变清流”背后的魔术师

对中国工程院院士、北京工业大学教授彭永臻来说，1973年是个很重要的年份。这一年他上了大学，并且申请加入了中国共产党。在坚定信念跟党走的同时，彭永臻也迈入了自己的科研生涯，最终成为污水处理领域的顶尖专家。

农场里走出来的大学生

1968—1973年，彭永臻是黑龙江生产建设兵团53团的一名知青。每年夏天，他在工地上建造房屋，待到冬天，他就去森林中参加采伐。出生在1949年的彭永臻身强力壮、踏实肯干，靠一季度412立方米的突出伐木业绩获得了兵团三等功。在艰辛劳作的同时，彭永臻也没有放下学习。他回忆说，做知青那些年他几乎每天都是看着书入睡的。彭永臻的努力在1973年得到了回报。当年4月，他坚定地提交了入党申请书，很快就得以顺利入党。

“那个年代还没有‘杰青’‘优青’这些学术称号，对于我们青年来说，入党就是最大的肯定、最高的荣誉。”彭永臻回忆说。在申请入党几个月后，彭永臻又得到了宝贵的大学入学机会。由于时代原因，当时高等教育办学、招生都不稳定，渴望学习的彭永臻十分珍视这次机会。在53团组织的文化考试当中，彭永臻得到了3门学科全甲、排名并列第一的好成绩，得以作为工农兵大学生进入哈尔滨建筑工程学院（今哈尔滨工业大学）学习。在那个教育机会非常稀缺的时代，院校、专业的选择空间都很小。“假如给我一个读中专的学习机会，我也会很珍惜。因为我对学习、进步、创造价值的渴望是无限的。”彭永臻说。

虽然“选择有限”，但是彭永臻还是在求学过程中一步步找到了自己的研究方向。彭永臻在大学里的专业是给水排水工程，这个从生产建设兵团（现农场）基建工地中走出来的知青从此就和“水”较上了劲。1984年，作为新中国第一届获得硕士学位的年轻学者，彭永臻到日本留学了两年。看到日本当时先进的污水处理技术，彭永臻既感到震撼，也有了干劲。他决心在污水处理领域继续深耕，让中国的技术造福于中国的环境。

让中国污水处理技术领先世界

在改革开放四十余年的历程当中，中国的污水处理技术几乎从零起步，逐步发展到了世界先进水平，彭永臻及其团队在其中作出了重要贡献。“我们在一些方向上已经做到了行业领先。例如我们做的污水脱氮除磷，在国内外率先提出‘主流城市污水部分厌氧氨氧化’思想与新技术，并在国内外率先实现短程反硝化耦合厌氧氨氧化，发表了该研究方向的前10篇SCI一区论文。”彭永臻说。

科睿唯安与中科院联合发布的《2020研究前沿》显示，“厌氧氨氧化技术及在污水处理中的应用”为环境领域唯一重点热点前沿，在其核心论文产出国家与机构排名中，中国位列第一，北京工业大学与荷兰代尔夫特理工大学并列全球第一。

谈起科研背后的“诀窍”，彭永臻表示，研究团队在全国范围内拥有9个中型试验基地，每个试验基地每天至少处理超过50吨的实际污水。受各种条件限制，许多研究者在试验当中大都使用人工配制的污水样本。相比人工配水，彭永臻团队试验中处理的实际污水更有利于研发同应用结合。敢于面对成分复杂多变、数量庞大的实际污水，正是彭永臻团队取得领先成果的重要原因。“直面困难、直面现实、直面国家和社会的需求，是科研工作成功的关键所在。”彭永臻总结说。

青山不老垂范后生

2022年，与新中国同龄的彭永臻迎来了自己的73岁生日，他把更多精力放在了人才培养上。至今，彭永臻已培养工学博士98人，其中2人获全国百篇优秀博士学位论文奖、4人获提名奖。2018年以来，彭永臻培养的2名博士生获得了德国洪堡奖学金，4名学生获得了博士后创新人才支持计划。“对于我们这个学科、我国污水处理技术的长久发展来说，下一代人才的培养是重中之重，这是我目前最关心的事情之一。”彭永臻说。

彭永臻获得了2021年度何梁何利基金科学与技术进步奖，他把全部奖金20万港币捐献给了北京工业大学教育基金会，用于资助和奖励该校环境保护领域的创新型人才。2021年7月，彭永臻出席了庆祝中国共产党成立100周年大会。作为一名科研生涯与党龄同岁的老党员、科技工作者，彭永臻感慨说：“‘江山就是人民，人民就是江山’是最触动我的一句话。我们污水处理事业的一代代科研工作者，要为祖国的碧水蓝天，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出更大贡献。”实习记者 孙明源

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