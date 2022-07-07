本报香港7月6日电 （记者陈然）香港理工大学5日表示，已成立香港乃至粤港澳大湾区内最大规模的交叉学科研究平台——理大高等研究院（PAIR），研究范畴专注于人工智能、碳中和、深空探测等前沿领域，旨在进一步推动交叉学科研究、学术交流以及知识转移，助力香港建设国际创新科技枢纽。

香港理工大学校长滕锦光表示，理大以“促进交叉学科创新、探索有效方案应对挑战”为己任。理大高等研究院将致力促进与工商业界和社区的紧密合作，并开展与海内外专家学者的研究合作。理大将发挥本身的科研优势，结合粤港澳大湾区强大的产业链，为香港建设国际科技创新中心作出贡献。

据介绍，理大高等研究院由16所研究院及研究中心组成，拥有逾400位来自世界各地的杰出研究人员。“杰出创科学人”、理大建筑环境及能源工程学系建筑热科学讲座教授陈清焰将出任院长。

理大高等研究院将于7月16日在香港理工大学举行成立仪式。理大也将于同日举办“创科开放日”，展示学校在交叉学科研究、知识转移及创业培育等各方面的最新成果。

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