本报电 （记者孙亚慧）6月30日，第十七届“春晖杯”中国留学人员创新创业大赛（以下简称“春晖杯”）面向在美中国留学人员举办在线交流与辅导活动。本次活动由教育部留学服务中心联合中国驻美国大使馆和驻纽约、旧金山、洛杉矶、芝加哥总领馆教育处共同举办，来自海南、四川、长三角等地相关人才服务部门负责人以及往届“春晖杯”大赛入围项目代表与在美中国留学人员相聚“云端”，围绕国内创新创业政策环境、创业经验分享、“春晖杯”参赛注意事项等内容进行交流，共有1.5万余名在美留学人员通过直播平台参与了本次活动。

交流活动中，国内引才配套服务政策和当地市场前景等问题，是留学人员回国创业时的关注焦点。

海南省人才发展局副局长夏琛舸着重介绍了海南面向海外和高端人才制定的优惠政策，欢迎广大留学人员来琼创新创业、共同参与海南自由贸易港建设。四川省专家服务中心主任汤建国介绍了“天府之国”的自然风光、独具魅力的人文历史、便捷通达的交通网络和潜力巨大的资源市场、一系列面向人才的吸引和安置政策，为有意入川创业发展的海外学子答疑解惑。长三角国家技术创新中心高级业务经理陈允则介绍了长三角地区区位特点、长三角国家技术创新中心的研发载体与创新资源以及在国际合作和领军人才、海外研发型公司引进与支持方面的优势。

各地各具特色、诚意满满的宣传讲解，让参与活动的留学人员收获颇多。活动期间不断有留学人员线上留言参与互动，咨询自己的项目是否适合在当地落地转化等问题，现场嘉宾均予以耐心指导。

据“春晖杯”大赛组委会办公室有关负责人介绍，为尽量降低新冠肺炎疫情等因素对办赛造成的不利影响，组委会将不断优化、创新工作思路和活动形式，满足留学人员的需求，为留学人员参与大赛创造更加便利的条件、提供更加优质的服务。

(责编：孙竞、何淼)