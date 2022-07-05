本报长沙7月4日电 （记者王云娜）4日上午，湖南省首届职业技能大赛暨“技能中国行2022——走进湖南”活动在株洲开幕。此次大赛以“技行三湘、能创未来”为主题，赛项紧密对接全省主要产业、20条工业新兴优势产业链、世界及全国技能大赛技术标准等。来自全省14个市州、21个行业部门的35个参赛代表团、1087名选手，将参与55个集中比赛项目的角逐。

本次大赛共设赛项188个，其中集中办赛55个、分散办赛133个，去年已完成所有分散办赛项目，全省产业工人和职业院校学生积极参赛。此次大赛期间，“技能中国行2022——走进湖南”系列活动同步开展，包括技能成果展示交流、绝技绝活展演、优秀技能人才宣讲报告会等内容。

据湖南省人社厅介绍，近年来，湖南围绕实施科教兴湘、人才强省、创新驱动发展战略，扎实推进技能人才队伍建设，初步形成了一支规模日益壮大、结构日益优化、素质逐步提高的技能人才队伍。目前，全省技能人才达532万人，其中高技能人才152.5万人。湖南将以此次大赛为契机，发掘培养更多优秀的“大国工匠”“能工巧匠”，建设一支技艺更加精湛的技能人才队伍，助推经济社会高质量发展。

《 人民日报 》（ 2022年07月05日 13 版）

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