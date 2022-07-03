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教育是国之大计、党之大计。要深刻认识教育的基础性、先导性、全局性的地位和作用，深刻认识教育在应对世界百年未有之大变局中的机遇和挑战，在变革创新中准确识变、科学应变、主动求变。其中，大力实施教育数字化战略行动，以数字化推动教育的高质量发展、赋能“五育并举”是重要着力点。

创新场景赋能教育均衡。当前，基础教育在硬件设施、教学条件、师资力量等方面尚存在地区间、城乡间、学校间的不平衡，依托人工智能、虚拟现实等新技术，构建可复制推广的“五育”应用场景已是重要趋势。比如，学生可以足不出户参观革命圣地，跨越时空与革命先辈对话；打造基于开放课程的开源教学平台，推送个性化学习资源，开辟名师团队支持下的教学场景；构建“人工智能+”解决方案，聚焦体育教学、体质评测等的场景设计，聚焦美育学科融合和课程供给均衡化的场景设计，聚焦学生参与日常生活劳动、生产劳动、服务性劳动的场景设计，实现在生活中教育与在教育中生活的统一。

精准画像赋能科学评价。“五育并举”，旨在实现学生德智体美劳全面发展，需要学校为学生提供个性化、差异化、多样化的教育服务，而科学的评价是重要的基础性工作。在教育过程中利用人工智能、大数据等技术对学生进行精准画像，有助于科学评价学生特点及教育效果。可以通过数据采集，建立长周期的数字档案，并通过数据分析，实现各学段全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价。同时，探索智能化作业设计和管理系统，开展个性化学情诊断等，形成综合评价报告，为教师因材施教提供依据。

智能平台赋能家校协同。家庭是孩子的第一所学校，家长是孩子的第一任老师，要构建适应时代发展要求的新型家校协同育人机制。随着数字技术的广泛应用，可以搭建家校协同育人数字化智能平台，借助融媒体的呈现和交互方式，实现家庭与学校之间主体互联、资源共享、信息流动。同时，通过向家长精准推送适合孩子健康成长、符合“双减”要求的教育信息和资源，可以帮助家长树立科学成才观念，与学校教育同频共振、同向同行。

高水平的教育数字化引领高水平的教育现代化，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人是教育现代化的目标方向。应紧紧抓住数字教育发展战略机遇，推动数字技术与教育融合创新发展，实现规模化教育与个性化培养的有机结合，为加快教育现代化、培养担当民族复兴大任的时代新人提供有力支撑。

（作者为北京教育融媒体中心副主任）

《 人民日报 》（ 2022年07月03日 05 版）

(责编：袁勃、杨光宇)