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香港浸会大学首次与内地18所大学同时签约合作

2022年07月01日15:03 | 来源：新华社
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新华社香港6月30日电 香港浸会大学与内地18所大学30日以在线形式共同举办“共融共赢 再启新程”校长论坛暨香港浸会大学与内地一流高校合作签约仪式。仪式上，浸会大学首次与内地18所大学同时签订合作协议。

此次与香港浸会大学同时签约的内地大学有：浙江大学、上海交通大学、复旦大学、南京大学、四川大学、天津大学、重庆大学、苏州大学、上海大学、西南交通大学、南昌大学、山西大学、贵州大学、北京外国语大学、上海音乐学院、中国传媒大学、北京工商大学以及中南大学。

香港浸会大学校长卫炳江说，浸大首次与内地多所大学同时签订合作协议，标志着浸大与内地院校合作的新里程。教育要面向未来，而浸大亦殷切期望与内地大学携手，为国家培育一代又一代能够迎接未来挑战的跨学科人才。

香港浸会大学副校长郭毅可认为，浸大与这些内地一流大学紧密合作，定能把内地与香港高等院校的跨学科深度协作提升至更高层次。

此次活动有100余人参加，参加活动的校长们隔空对话，回顾和总结了内地与香港高等教育25年来的融合进程，并就未来的长远发展与合作方向进行了交流。

(责编：孙竞、何淼)

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